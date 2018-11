Sénégal: Basket ball - L'Académie NBA Afrique ouvre ses portes à Saly

Logée sur le site du centre Diambars à Saly, l'académie Nba Afrique, la première installée sur le continent, a ouvert officiellement ses portes ce lundi 26 novembre.

La structure et son gymnase ultra moderne ont été inaugurés au cours d'une cérémonie présidée par le ministre des Sports, Matar Ba, en présence du vice-président de la Nba, Marc Tatum, du président de Fiba Afrique, Hamad Niang, du vice-président de Nba Afrique, Amadou Gallo Fall et d'anciens joueurs africains de la prestigieuse ligue de basketball nord-américain (Nba).

L'Académie Nba Afrique, la première sur le continent africain, a officiellement ouvert ses portes au centre de Saly où elle a établi, depuis mai 2017, ses bases.

Mise sur pied en partenariat avec la Seed Project (Association pour le sport, l'éducation et le développement) elle est dotée d'un gymnase et d'un parquet ultra moderne et qui offre toutes les commodités pour les 24 pensionnaires issus des 8 pays africains, notamment la Centrafrique, la Rdc, le Mali, Nigeria, le Rwanda, le Soudan, la Cameroun et le Sénégal.

Ce sera en mode pension études et sports. L'inauguration a eu lieu au cours d'une cérémonie présidée par le ministre des Sports, Matar Ba et qui a vu la présence du vice-président de la Nba, Marc Tatum, du président de Fiba Afrique, Hamane Niang, du vice-président de Nba Afrique, Amadou Gallo Fall, de Saer Seck président du centre de Diambars.

Mais aussi d'anciens joueurs de la Nba e du Wnba, notamment les Sénégalais De Sagana Diop, Astou Ndiaye Cheikh Samb, l'Américain Shareef Abdu Rahi et le Nigerian Oyedeji offerts tous en modèles aux jeunes talents qui ont intégré l'Académie.

Porteur du projet, Amadou Gallo Fall a rappelé que le gymnase doté d'un parquet moderne donne aujourd'hui « l'occasion aux jeunes talents du basketball de se mesurer avec ce tout ce qui se fait de mieux dans le monde.

C'est aujourd'hui un jour historique. Depuis la création de cette Académie, nos jeunes ont eu la possibilité de voyager en République Tchèque, en Hongrie, en France et de se mesurer à leur classe d'âge », déclare-t-il. «Il faudra profiter de cet instant, vous êtes des privilégiés », lancera le vice-président de la Nba aux pensionnaires.

HAMAD NIANG PRESIDENT FIBA-AFRIQUE : « C'EST LE BASKETBALL AFRICAIN QUI DEVRA TIRER LE GRAND BENEFICE »

Mais c'est le basketball africain qui devra tirer grand bénéfice de ce fruit du partenariat entre Seed Projet et la Nba.«Il faut souligner que le partenariat Fiba-Nba quia créé une académie à Saly est tout bénéfice pour le développement du basket.

Nous sommes persuadés que ce partenariat va amener haut le basket africain. Aujourd'hui, cette académie doit permettre justement aux jeunes talents de se hisser au niveau Nba et européen. C'est cela que nous saluons », s'est réjoui le Malien Hamane Niang.

Le président de la Fiba-Afrique estime que cette infrastructure trace également la voie au basket ball sénégalais qui, selon lui, peut bien abriter les grandes compétitions africaines et mondiales. « Le Sénégal est un pays de basket et l'Afrique a besoin d'un Sénégal fort en basket.

La voie est tracée avec cette académie. Après le Mondial de Tenerife, j'avais dit que le Sénégal était en droit de demander l'organisation de la Coupe du monde.

Parce que nous avons visité avec la délégation de la Nba, Dakar- Arena qui dépasse les frontières africaines. Voir une Académie Africa à Saly, le Sénégal est en droit d'organiser les compétitionsd'Afrobasket dans toutes les catégories.

Pourquoi pas la nouvelle Afro Ligue, la Final four ou l'Afrobasket 2021 new-look », a-t-il ajouté. Venu présider la rencontre, le ministre des Sports Matar Bâ a pour sa part adressé ses félicitations aux promoteurs de l' Académie et la forme de partenariat « bien réfléchi » entre le centre de Diambars et le basket.

« Inaugurer cette salle qui va permettre aux pensionnaires d'apprendre le basket et de faire des études, est extrêmement important. Nous félicitons et voulons dire aux initiateurs de ce projet que l'Etat sera là pour les accompagner.

Cette belle infrastructure recoupe la vision du chef de l'Etat car c'est la base d'un sport performant. Nous avons été fiers de voir ces jeunes qui vont assurer le futur de notre basket.

La Fédération sénégalaise de basket comme la Fiba l'a fait, travaillera avec les jeunes, pour mieux les former et avoir de très grandes équipes nationales qui viendront vendre l'image de notre pays », confie-t-il.

Matar Ba souhaite l'organisation du « Nba Game africa » à Dakar

Matar Ba a dit l'intérêt du Sénégal d'abriter dans le futur Nba Africa Game au Sénégal. Le ministre des Sports qui présidait ce lundi 26 novembre à Saly, l'inauguration de l'Académie de la Nba en Afrique a profité de la présence des vice-présidents pour rappeler ledit souhait.

«C'est le président de la République qui a invité le président Amadou Gallo Fall à Dakar Arena... Le président de la République voudrait partager avec l'ensemble des acteurs africains des moments forts du basket-ball », souligne-t-il.

Organisée jusqu'ici en Afrique du Sud, la Nba Africa Game est un match de gala organisé par la ligue américaine et qui oppose une sélection africaine composée de joueurs africains de la NBA ou ayant des origines africaines à une « Team World » de basketteurs de NBA venus du reste du monde.