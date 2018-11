Mali/Afrique du Sud: CAN féminine 2018 - Le Mali déterminé à venir à bout des Sud-Africaines

Le Mali et l'Afrique du Sud se retrouvent ce mardi en demi-finale de la CAN féminine 2018. C'est la première dans l'histoire que le Mali s'est qualifié pour les demi-finales de la coupe d'Afrique des nations féminine.

Vendredi dernier, les guerrières du coach Saloum ont inscrit le nom du Mali dans l'histoire du football féminin. Houssein Saloum, l'entraîneur de l'équipe de football féminin du Mali, espère venir à bout des Sud-Africaines en demi-finale cet après-midi.

«Rigueur et sang-froid, ce sont les consignes que j'ai passées à mes joueuses. Elles sont heureuses de s'être qualifiées pour les demi-finales mais si elles ne terminent pas à l'une des trois premières places, elles n'iront pas à la Coupe du monde, en France, au mois de juin. Or c'est notre priorité. Chaque entraîneur a pour désir d'emmener son équipe le plus loin possible.

Il faut répéter chaque jour aux joueuses, vous pouvez le faire, vous pouvez le faire. Avant d'arriver ici, le scepticisme était de mise pour ceux qui étaient à l'extérieur du groupe.

Le déclic a été pour nous le match contre le Ghana ; On avait raté le premier match contre le Cameroun, on était menées 1-0 par les Black Queens et nous avons marqué deux buts qui nous ont donné la victoire, a confié Houssein Saloum sur le site de la CAF.

Les statistiques disent certainement que l'Afrique du Sud est meilleure que le Mali, mais le football se joue en 90 minutes. Jusqu'au coup de sifflet final, rien n'est définitif. Le travail acharné paie vraiment et l'espoir est toujours garanti. »

Pour sa part, Fatoumata Diarra, attaquante du Mali, pense que : « Il est vrai que nous sommes entrées dans l'histoire du football féminin malien en accédant, pour la première fois, aux demi-finales. Reconnaissons honnêtement que nous nous sommes battues pour réaliser cette performance.

Nous allons maintenant opérer contre l'Afrique du Sud qui a une antériorité dans le football féminin par rapport à nous. En outre les Banyana Banyana ont été beaucoup plus efficaces offensivement et défensivement. Le tout c'est de croire à notre propre dynamique. »

Le succès des Aiglonnes nourrit en effet les ambitions, d'autant qu'il permet au Mali de s'octroyer une place au Mondial.

Une victoire contre l'Afrique du Sud ce soir à 18h30 en demi-finale de la CAN féminine 2018, à Cape Coast, donnerait aux Maliennes la chance de représenter l'Afrique à la Coupe du monde Femmes qui aura lieu en France en 2019.