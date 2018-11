Afrique de l'Ouest: Budget, paix et sécurité, projet de développement, les Experts mettent le cap sur 2019 !

2019, c'est dans désormais 34 jours. Au Conseil de l'Entente, le tournant est déjà amorcé. En effet, depuis ce Mardi matin à Lomé, le Comité des Experts de cet espace Entente est en réunion ordinaire à Lomé, pour « examiner le projet de budget 2019 et aussi identifier les pistes probables de financement de toutes les activités » au programme de l'exercice 2019.

Parlant d'activité, la présidente de ce Comité, Abra Afetse-Tay, a indiqué ce jour, à l'ouverture des travaux, qu'il s'agit d' « activités relatives au renforcement et à la promotion de la paix et de la sécurité dans l'espace Entente ainsi que la finalisation des projets de développement à la base, au profit des populations rurales ».

Pour 2019, outre ces activités précitées, on en retient que le Conseil de l'Entente a inscrit dans son agenda, « une étude pour l'élaboration d'une stratégie de promotion d'activités génératrices de revenus et créatrices d'emplois pour les jeunes et les femmes » de la communauté.

En tout cas, au vu de toutes ces activités, la présidente du Comité des Experts est persuadée de ce que « la réalisation de toutes ces activités nécessite la mobilisation de ressources financières conséquentes que les contributions des Etats membres à elles seules ne peuvent suffire ».

Raison pour laquelle, elle espère que les travaux de ce comité qui précède ceux des ministres doit aider à tracer « des pistes probables de financement des activités ».

Enfin, avait-elle attiré l'attention des participants à ces travaux, sur « le mécanisme Entente de renseignements dont l'objectif est d'établir une coopération sécuritaire accrue entre les Etats membres du Conseil de l'Entente en vue d'une meilleure prévention des nouvelles menaces et la construction d'un espace Entente plus sûr et pour lequel nous exhortons les Etats membres à consentir des efforts pour son financement ».

Elle croit savoir que « la tâche ne sera pas aisée » mais que « par la volonté et la détermination », les difficultés seront surmontées.