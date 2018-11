Togo: La C14 à nouveau dans la rue cette semaine !

Alors que l'on s'approche inexorablement de la date du 04 Décembre prochain, date retenue par la CENI pour le démarrage de la campagne électorale, les esprits se chauffent dans le camp des partis membres de la C14.

Cette coalition de partis politiques de l'opposition togolaise se met à nouveau dans la rue ces 29 Novembre et 1er Décembre 2018 pour 6 revendications principales à savoir, « les réformes constitutionnelles institutionnelles », « la révision du cadre électoral y compris le droit de vote des Togolais de la diaspora », « l'arrêt immédiat du processus électoral en cours », « la libération des manifestants et acteurs de la société civile arrêtés dans l'exercice de leur droit constitutionnel et la levée de l'Etat de siège de fait des villes de Mango, Bafilo, Sokodé, Tchamba, Kara et des quartiers de Lomé », « l'arrêt immédiat des rafles dans les quartiers de Lomé et sur toute l'étendue du territoire » et enfin, « le retour des réfugiés et des déplacés y compris le président national du PNP, Tikpi Atchadam ».

« Togolaises et Togolais des villes et campagnes, du Togo et de l'étranger, organisations de défense des droits de l'homme, associations de presse, syndicats et associations de la société civile, travailleurs des secteurs public et privé, artistes, élèves, étudiants, revendeuses des marchés, taximen, zémidjans, munis de drapelets togolais, une fois encore soyons tous au grand rendez-vous des Jeudi 29 Novembre 2018 et Samedi 01 Décembre 2018, pour dire non, ça suffit et exiger la restitution à notre peuple sa souveraineté en mettant fin au régime de régression nationale », c'est le message qu'adressent Brigitte Adjamagbo-Johnson et ses pairs aux militants et sympathisants.