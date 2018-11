Tunisie: Des choix payants

Dès l'entame, les Aghlabides sont entrés dans le vif du sujet en attaquant à outrance. Face à une défense sudiste renforcée et un entrejeu préoccupé par la défensive, les protégés de Derbal ont eu beaucoup de problèmes, ils n'ont pas réussi à ouvrir des brèches.

Les Aghlabides ont joué la carte de l'attaque face à l'USBG sans réussir en phase finale faute de concentration. Grâce aux attaques rapides de Sassi, Bouguerra et Laâouichi, les Aghlabides ont dominé leurs visiteurs mais ont raté plusieurs opportunités à cause du souci du résultat qui pèse sur les jambes et les esprits des joueurs et il a fallu attendre la 42' pour voir la Chabiba se libérer. Un travail collectif de Laâouichi, Bouguerra et Frioui a été efficient : ce dernier est servi dans les 16 m et ne rate pas l'opportunité pour ouvrir le score.

Esprit offensif

L'importance du résultat final pour le groupe a eu son effet sur le moral des camarades de Laâouichi. Durant la seconde phase de la rencontre, les Aghlabides ont continué leur pressing sur la défense sudiste. Le but de Sassi à la 55' leur a donné plus de confiance. Le coach aghlabide avait le même souci et les changements qu'il a opérés en incorporant Korbi et Salhi visaient à réduire les espaces face aux attaquants de l'USBG. Et Derbal d'expliquer : «Nous étions concentrés sur notre match. L'équipe a présenté une application et un bon placement en défense et en attaque. Les joueurs ont évolué avec un esprit solidaire et sont parvenus à réussir une victoire méritée. Nos joueurs expérimentés ont réussi à redonner les repères au groupe. Nous devons garder les pieds sur terre et nous préparer aux prochaines rencontres pour gagner des points».

Revoilà Bouguerra !

Les supporters aghlabides ont été satisfaits du rendement remarquable du revenant, le jeune attaquant Bouguerra. Malgré son absence à cause de la régression de son rendement, il a repris avec ses camarades et il a été à l'origine des attaques rapides de la Chabiba. Ce joueur a accaparé l'attention par sa forme et sa clairvoyance. Il a animé l'attaque et ses balles dans le dos de la défense sudiste ont fait que celle-ci s'en ressent. Ce jeune attaquant est capable de briller à l'avenir à condition de travailler et se soumettre à la discipline lors des entraînements.