Tunisie: La bonne affaire des «Sang et Or»

Une fois le trophée de la Champions League en poche, les Espérantistes se sont retournés vers le championnat national, une compétition qu'ils ont délaissée depuis le début de la saison.

En effet, toute l'attention des responsables «sang et or», du staff technique et des joueurs était portée sur la C1 africaine. Par ailleurs, la mauvaise prestation de l'équipe à un stade de l'épreuve continentale, en particulier la défaite concédée à Luanda devant Primeiro de Agosto, a coûté sa place à Khaled Ben Yahia. Et il n'était pas le premier entraîneur à perdre sa place à l'Espérance de Tunis à cause de la Ligue des champions.

Après avoir été sacrés champions d'Afrique, les Espérantistes ont retrouvé l'ambiance du championnat national, mais avec un rythme soutenu. Pour rattraper leur retard en championnat, ils ont dû disputer un match tous les trois jours. Un rythme qui a amené Mouine Chaâbani à tourner son effectif tout en assurant l'essentiel : remporter la victoire à chaque sortie du championnat.

Mission accomplie pour l'entraîneur «sang et or» qui a réalisé une bonne affaire lors de la 8e journée en allant chercher la victoire à Gabès. Un succès qui a permis aux «Sang et Or» de s'octroyer la deuxième place du classement, profitant du faux pas du CAB accroché par l'ESS, ce qui lui a fait perdre son statut de dauphin au profit de l'EST.

Mais la bonne affaire du champion de Tunisie en titre ne s'est pas arrêtée là puisque les «Sang et Or» ont profité également du faux pas du leader sfaxien qui s'est contenté lui aussi d'un match nul devant le Stade Tunisien. Les Espérantistes ont réduit ainsi l'écart qui les sépare du leader à seulement un point.

Le CSHL perd à domicile

Dans la deuxième moitié du tableau, les Hammamlifois ont fait la plus mauvaise affaire de la journée en perdant à domicile devant l'Union Sportive de Tatatouine. Les hommes de Gérard Buscher ont réduit le score à quatre minutes de la fin du temps règlementaire par le biais de Tarak Goudhaï, mais ils ne sont pas allés jusqu'au bout de leurs intentions, puisqu'ils ne sont pas parvenus à revenir dans le match.

Et s'il y a un club qui a tiré son épingle lors de cette 8e journée dans la deuxième moitié du tableau, c'est bel et bien la JSK, victorieuse à domicile devant l'Union Sportive de Ben Guerdane. Grâce à cette victoire, les Aghlabides voient enfin le bout du tunnel. Ce n'est pas le cas des Monastiriens qui ont aggravé leur cas suite à l'agression sur le deuxième arbitre assistant, Slim Jebeniani, ce qui a causé l'arrêt du match.

Enfin, le Club Africain peut respirer lui aussi suite à sa victoire remportée devant l'Avenir Sportif de Gabès au Stade d'El Menzah.

Une victoire qui redonnera de l'espoir au Club de Bab Jedid qui connaît la plus mauvaise entame de saison de son histoire, sans oublier les difficultés financières.

Avec cette victoire, les Clubistes Africains voient enfin le bout du tunnel. Tout comme la JSK. On ne peut pas en dire autant pour les Monastiriens qui risquent gros après les tristes événements qu'a connus le Stade Mustapha Ben Jannet.