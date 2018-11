Tunisie: La Marsa, Béni Khiar et Annahal imperturbables !

Invincibles !

Béni Khiar, imperturbable en poule B, a réussi son test à Siliana en battant l'équipe locale par 2-1.

Elle a débuté les débats en force en marquant 2 buts par l'intermédiaire de Wail Inoubli et Amor Hammami puis elle a su comment conserver son avance malgré le but réussi par son adversaire. «Nous avons un très bon effectif, dont les gardiens de l'équipe nationale et d'autres internationaux. Ainsi nous avons tous les atouts pour jouer les premiers rôles cette saison», a confié le responsable de l'équipe de Béni Khiar, Hamdi Khiari. Les deux équipes d'Hammamet et de Dar Chaâbane ont réalisé leur première victoire aux dépens de leurs adversaires respectifs Maamoura et Al Hawaria qui demeure sans victoire. La rencontre Tazarka-Assomaa ne s'est pas déroulée en raison du forfait de Tazarka, pourtant c'est elle qui devait recevoir. Ainsi elle sera déclarée vaincue par 5 à 0 selon la réglementation. Toujours dans la même poule, la palme est revenue à Kéribis qui a défait Al Kerib pourtant intraitable à domicile (2-1).

Première de Sahline

En poule C, l'équipe de Sahline dirigée par un nouveau staff techique, à savoir Tijani Ayachi et son adjoint Montacer Hallouli, est parvenue à réaliser sa première victoire sur un score-fleuve (5-0) face à Ksar Helal. Le leader de la poule Read Star de Sousse s'est contenté du nul (2-2) face à Al Messadine. En poule D, l'équipe d'Annahal, bien qu'elle joue en division nationale pour la première fois, a continué sur sa lancée en réalisant sa 3e victoire de suite face à Feriana. Les deux autres rencontres de la poule, à savoir Tataouine-Mettorech et Regueb-Club Gafsien, se sont soldées par un nul.

Résultats

Poule A

Mornag-Outik 4-3

La Marsa-Al Mourouj 8-1

Read Olf-Al Mawani 4-2

L'Aouin-Metline 2-2

Yris-Tronja reporté

Poule B

Siliana-Béni Khiar 1-2

Hammamet-Maamoura 2-1

Al Kerib-Keribis 1-2

Hawaria-Dar Chaâbane 1-3

Tazarka-Assomaa (forfait de Tazarka)

Poule C

Ksar Helal-Sahline 0-5

Read Star Sousse-Al Messadine 2-2

Ahly Saheli-Club Chebbien 1-0

Ouardanine exempt

Poule D

Regueb-Club Gafsien 1-1

Tataouine-Mettorech 3-3

Feriana-Annahal 1-2

Sbeïtla exempt