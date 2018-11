Sénégal: Colloque international en hommage au Pr Yoro Khary Fall, mercredi

Dakar — L'Université Cheikh Anta Diop de Dakar et le comité de pilotage du projet d'édition de l'Histoire générale du Sénégal des origines à nos jours, organisent à partir de mercredi, un colloque international en hommage au professeur d'histoire Yoro Khary Fall (1949 - 2016), annonce un communiqué reçu à l'APS.

La cérémonie d'ouverture est prévue à partir de 9h à l'amphithéâtre de l'Institut supérieur d'entrepreneurship et de Gestion (ISEG), à la Faculté des Sciences juridiques et politiques (FSJP) de l'Université Cheikh Anta DIOP de Dakar, selon le comité d'organisation, soulignant que les autres activités se dérouleront à l'UCAD 2.

Pendant trois jours, des universitaires, des acteurs politiques, de la société civile du Sénégal et d'ailleurs donneront plus de 60 communications de haute facture, indique t-on dans le communiqué.

Professeur d'Histoire et d'Archéologie du Moyen Age, Yoro Fall a été successivement instituteur, Professeur de collège et Enseignant-chercheur au département d'histoire de l'Université de Dakar, d'abord enseignant d'arabe détaché (1979-1980) au département d'Histoire. Il a formé au passage plusieurs générations d'historiens.

En 1978, il a soutenu une thèse de doctorat sur "Technologie et idéologie au Moyen Age : l'école cartographique majorquine et la représentation de l'Afrique : XIVe et XVe siècles".

Parmi ses différents diplômes, le communiqué relève : DEA d'Histoire et d'Archéologie, certificats d'études supérieures en "Mathématiques et Statistiques Appliquées aux Sciences Sociales", en "Papyrologie arabe" et en "Economies et sociétés dans le Monde Arabo-islamique" ;

Il y figure également une Maîtrise d'Histoire du Moyen Age sur "Les sources espagnoles de l'histoire de l'Afrique Atlantique des XIIIe-XVIIIe siècles" et une licence d'Histoire-Géographie et d'Espagnol .