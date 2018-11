Tunisie: Les Bleus sans président !

Une réunion au cours de laquelle le président en exercice, El Belli, a décidé de se retirer après six ans de loyaux services à la tête du club du Ribat...

Une décision, a-t-il insisté irrévocable avant de préciser : «Vraiment je ne peux plus continuer, je me suis trouvé seul à affronter les problèmes de l'USM complètement paralysée par une crise financière intense et qui s'est répercutée sur les résultats de l'équipe première de football, incapable de réussir le moindre succès après huit journées.

En plus du redressement de la Cnss des années 2015-2016 et 2017 qui a avoisiné la somme d'un milliard 300 mille dinars privant l'équipe de toutes les subventions possibles provenant du ministère de tutelle ainsi que des autorités régionales et locales. A tout cela s'ajoutent les évènements qui ont émaillé le début de la deuxième mi-temps du match USM/ESM avec au passage l'agression grave du deuxième assistant Med S. Jebeniani auquel nous souhaitons un prompt rétablissement après sa sortie de la clinique. C'est une première dans l'histoire longue et riche de l'association qui n'a jamais vécu pareille agitation...

Je peux dire que l'USM est visée, c'est pour cela, d'ailleurs, que j'ai décidé de mettre fin à ma mission à la tête des «Bleus» pour céder la place à d'autres personnes appelées à faire sortir le club de sa situation à la fois inquiétante et grave... je pars la conscience tranquille car au cours de ces six années, j'ai servi le club avec beaucoup de dévouement et de générosité. Il est temps maintenant de me retirer pour me consacrer à ma famille et mes affaires»... a-t-il conclu.

Notons enfin que le bureau de la Ligue nationale de football examinera le dossier du match arrêté USM-ESM au plus tard aujourd'hui pour annoncer son verdict avant les matchs de la neuvième journée où l'USM fera le déplacement à Gabès pour croiser le fer avec l'ASG demain (mercredi).