Tunisie: Réunion constitutive, aujourd'hui, du Conseil national

Organisée à l'initiative du ministère des Affaires sociales, cette réunion évoquera les différentes phases de la création du Conseil national du dialogue social qui s'inscrit dans le cadre de la concrétisation du contrat social signé le 14 janvier 2013 entre le gouvernement, l'Ugtt et l'Utica.

En effet d'après la loi n° 2017-54 du 24 juillet 2017, portant création du Conseil national du dialogue social et fixant ses attributions et les modalités de son fonctionnement, cette structure est chargée d'organiser et de gérer le dialogue social concernant les questions sociales et économiques d'intérêt commun pour les trois partenaires sociaux, dans un cadre qui garantit la continuité et la régularité du dialogue.

Le conseil est chargé notamment de garantir un dialogue social tripartite efficient concernant les questions d'intérêt commun, d'agir en vue de mettre en place un climat social incitant et encourageant à l'investissement et garantissant les conditions du travail décent, de suivre le climat social et observer le degré de respect des législations sociales et d'émettre un avis sur les projets de réformes présentés par le gouvernement dans le domaine économique et social.

Il est composé de l'assemblée générale, du bureau de l'assemblée générale et de la direction.

L'assemblée générale comprend des membres désignés en leur qualité et des membres reconnus pour leur expérience et leur compétence dans les domaines juridique, social et économique.

Le bureau de l'assemblée générale se compose de neuf membres dont le président de l'assemblée générale en tant que président, ses deux vice-présidents et deux membres de l'assemblée générale représentants de chaque partenaire social, choisis par les parties intéressées.

La gestion administrative et financière du conseil est assurée par un directeur désigné par décret gouvernemental parmi les personnes reconnues pour leur compétence dans le domaine de la gestion administrative et financière et ayant bonne connaissance du domaine social. Le conseil est soumis, en ce qui concerne ses activités, au régime des marchés publics et au code de la comptabilité publique.