Tunisie: Bientôt le projet de loi

Un plan d'action est déjà en cours de préparation pour la mise en œuvre de la stratégie nationale d'économie sociale et solidaire, selon Romdhane Wissem, responsable du dossier de l'emploi, de la formation professionnelle au ministère du Développement, qui intervenait, hier, à une conférence nationale sur «le rôle de l'économie sociale et solidaire dans le développement de l'investissement agricole».

L'économie sociale et solidaire pourrait contribuer de 0,9% au PIB et créer environ 40 mille emplois, selon l'étude stratégique élaborée en 2017 avec l'appui du Programme des Nations unies pour le développement (Pnud). Cette étude a permis d'identifier les problématiques qui entravent le développement de cette économie et de la promouvoir en tant que moyen de création de richesse.

Pour le secteur agricole, l'économie sociale et solidaire «est un mécanisme efficace pour résoudre tant de problèmes structurels et conjoncturels (endettement, morcellement des terres, absence de sociétés coopératives...), selon le président de l'Union tunisienne de l'agriculture et de la pêche (Utap), Abdelmajid Zar.