Tunisie: Chiheb Jebali libère Zarzis !

L'ES Zarzis a rejoint la tête de la poule A après sa parité face à Soliman (2-2). Dans le même temps, l'AS Kasserine a réussi une belle opération en glanant un précieux succès à Jebeniana (0-1) en clôture de la 8e journée du championnat de L2.

Menés par deux buts signés Alaa Jebali (6') et Maher Nouioui (73'), les Zarzissiens ont réussi à arracher le nul en toute fin de match grâce à Chiheb Jebali (90') après avoir réduit l'écart par Achraf Bedhiaf (80'). Les «Sang et Or» du Sud décrochent ainsi un nul précieux leur permettant de rejoindre la tête du classement de la poule A avec 17 points ex aequo avec l'AS Marsa qui a fait les frais de sa défaite en déplacement à Oued Ellil (0-2).

Le derby pour l'ES Jerba !

Dans le derby djerbien programmé à Midoun, dans le cadre de la même poule, le dernier mot est revenu à l'Espoir, nouveau promu, qui a fait la différence à la 28' par l'intermédiaire de Bechir Rehibi.

Samedi, en ouverture de la 8e journée, l'AS Marsa s'est incliné en déplacement face à l'AS Oued Ellil (0-2), tout comme l'O.Béja, 3e, qui a été battu à Médenine par 1 but à zéro. Pour sa part, l'US Siliana s'est relancée en réalisant une nouvelle et large victoire 3-0 face à l'AS Ariana grâce au hat-trick de Bilel Riahi (60', 88' et 93'), tandis que le CS Korba et le Sfax RS se sont neutralisés (1-1).

En poule B, l'AS Kasserine a réalisé une belle opération en allant décrocher les trois points de la victoire au CS Djebeniana sur une réalisation de Rami Tahi à la 60e. Un succès qui permet aux visiteurs de se propulser à la 3e place partagée désormais avec le SA Menzel Bourguiba.