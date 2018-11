Maroc: Assemblée de la FRMN

La Fédération Royale marocaine de natation (FRMN) a approuvé ses rapports moral et financier au titre de la saison 2017-2018, ce week-end au Complexe sportif Mohammed V de Casablanca.

Les rapports moral et financier ont été approuvés à l'unanimité des associations présentes et affiliées à la FRMN, et ce en présence notamment des représentants du Comité national olympique marocain (CNOM) et du ministère de la Jeunesse et des Sports, apprend-on auprès de la FRMN.

Scindé en huit points, le rapport moral a abordé les différentes activités de la saison écoulée, en l'occurrence le nombre d'associations sportives affiliées à la Fédération qui est désormais de 56 au lieu de 52.

L'autre point figurant dans le rapport moral est le programme des 210 compétitions nationales, dont les épreuves de natation de course, water-polo, plongeon et natation en eau-libre.

Le document fédéral a également consacré une place à la formation et aux travaux des commissions fédérales mises en place lors de la dernière assemblée. Il s'agit des commissions féminines, statut et règlement technique, les infrastructures, la médecine sportive, l'arbitrage, les finances et les primes, la communication et la résolution des litiges.