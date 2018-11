Maroc: Dar Chair de Tétouan et l'institut Cervantes organisent le Forum des poètes marocains et espagnols

Dar Chair (maison du poète) de Tétouan et l'Institut Cervantes co-organisent, vendredi avec l'appui de l'ambassade d'Espagne à Rabat, le Forum des poètes marocains et espagnols sous le signe "Nouvelles voix".

Cette rencontre se tient dans le cadre du programme "Visages", initié par le ministère marocain de la Culture et le ministère espagnol de la Culture et des Sports, et qui comprend des manifestations culturelles et artistiques dans 12 villes du Maroc et ce, à l'initiative de plusieurs associations culturelles dans les deux pays.

La première édition de ce rendez-vous culturel regroupe les poètes marocains et espagnols les plus en vue ayant enrichi de leurs contributions la scène littéraire depuis les années 90 du siècle passé.

Le forum débutera avec une rencontre ouverte entre les poètes des deux rives, avant d'enchaîner par des lectures de poèmes par Mohammed Bachkar, Marta Asuncion Alonso, Nassima Raoui, Jacobo Jano, Omar El Azami, Carlos Bardo, Rabab Benqatib et Abram Gragera.

Le programme Visages comprend des manifestations et rencontres culturelles et artistiques à Tétouan, Oujda, Rabat, Salé, Tanger, Larache, Casablanca, Marrakech, Fès, Nador, Agadir et Kénitra. Il vise à renforcer le dialogue et la coopération entre les spécialistes de plusieurs expressions culturelles dans les deux pays.