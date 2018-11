Afrique du Nord: Mohamed Benabdelkader - Le Maroc, un modèle en matière de réalisation des ODD

Les efforts de réforme continus du Maroc en matière de gouvernance publique ont érigé le Royaume en référence et modèle en matière de réalisation des Objectifs de développement durable (ODD), a affirmé, lundi à Mascate, le ministre délégué, chargé de la Réforme de l'administration et de la Fonction publique, Mohamed Benabdelkader.

Intervenant lors de la première séance du 8ème congrès de l'Organisation arabe pour le développement administratif (OADA) sur le thème « Rôle de la gouvernance arabe dans la réalisation des ODD 2030 », il a souligné que le gouvernement marocain a adopté un plan national ambitieux visant à réaliser un développement global du mode de gouvernance publique, partant des principes constitutionnels et des orientations Royales qui ont hissé le chantier de l'administration en une priorité nationale pour en faire non seulement un outil pour la réalisation des politiques gouvernementales mais un levier majeur pour le développement du service public et le renforcement du modèle de développement.

Après avoir exposé les résultats de la dynamique de réforme à sa tête l'amélioration du climat des affaires au Maroc, le ministre délégué a rappelé que le dernier rapport annuel du groupe de la Banque mondiale a fait ressortir l'amélioration de la position du Royaume qui a grimpé de neuf places dans le classement mondial, se positionnant désormais à la 60ème place sur 192 au niveau mondial, 3ème à l'échelle africaine et 1ère en Afrique du Nord.

Et d'ajouter que le centre des Objectifs de développement durable pour l'Afrique a souligné aussi dans son rapport annuel 2018 que le Maroc arrive en tête des pays africains en termes de progrès dans la réalisation des ODD, avec 66% au niveau des indices de réalisation.

Sur le même registre, il a relevé que la réalisation des Objectifs de développement durable dans le cadre de l'agenda 2030 est tributaire de plusieurs acteurs économiques et sociaux aussi bien au niveau du secteur privé que public, notant tout de même que le premier rôle revient aux autorités gouvernementales qui se chargent des financements, de la législation et de l'incitation des investissements ainsi que de l'élaboration et coordination des politiques dans le but de réaliser les Objectifs de développement.

A cet égard, le ministre délégué a mis l'accent sur l'importance du rôle des gouvernements dans la réalisation des ODD à travers les instances administratives, les politiques publiques et les services dispensés aux usagers et à l'ensemble des citoyens.

Initié par l'Organisation arabe pour le développement administratif (OADA), le congrès a examiné, deux jours durant, plusieurs axes se rapportant aux rôles des gouvernements arabes dans le développement, l'amélioration de la compétitivité des économies nationales à la lumière des défis internationaux et des exigences de l'époque en vue de réaliser les ODD.

Le conclave a focalisé ses travaux sur les ODD 2030 et les mécanismes de planification ainsi que les moyens d'améliorer le rendement des gouvernements dans les secteurs économiques clés en droite ligne avec les exigences de la mondialisation et le progrès rapide des nouvelles technologies.