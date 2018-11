Cameroun: Partenariat local - Yaoundé et Marrakech connectées

Un accord de coopération a été signé entre les deux villes en marge du 8e sommet Africités vendredi dernier à Marrakech au Maroc.

La ville de Yaoundé peut désormais compter sur l'expertise avérée de la commune de Marrakech pour affiner son plan d'aménagement urbain. En effet, le contenu de l'accord de partenariat signé vendredi entre les deux villes à Marrakech, en marge du 8e sommet Africités, met l'accent sur plusieurs axes. Il s'agit notamment de promouvoir l'expertise de développement entre les deux villes ; mettre en réseau les institutions et les experts opérants ; partager les bonnes pratiques entre les deux villes, entre autres.

L'accord a été paraphé par Gilbert Tsimi Evouna, délégué du gouvernement auprès de la Communauté urbaine de Yaoundé, et Mohamed Larbi Belcaid, maire de la commune de Marrakech. L'option majeure dans cette coopération est de connecter les communes afri caines en termes de savoir, expériences et expertises, pour une transition rapide et réussie vers les villes durables et modernes.

Sur un autre plan, Gilbert Tsimi Evouna a pris part à un atelier d'échanges sur la « planification urbaine et le développement territorial : enjeux et opportunités pour les villes en Afrique». Au cours de ces échanges avec les maires d'autres villes d'Afrique, il a présenté le visage de l'urbanisation camerounaise, avec les efforts consentis par la communauté urbaine pour pousser la dynamique de développement local. Pour saluer et encourager ces efforts, Gilbert Tsimi Evouna a reçu un trophée de la Fédération des agences urbaines du Maroc.