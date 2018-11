Algérie: Assises régionales des jeunes entrepreneurs - Signature de 9 conventions de formation

Saida — Neuf conventions cadre de formation de jeunes gérants de micro-entreprises ont été signées lundi à Saïda, au terme des assises régionales des jeunes entrepreneurs.

Ces conventions ont été paraphées entre la Fédération nationale des jeunes entrepreneurs et les directions de l'énergie, de l'industrie, de l'environnement, la conservation des forêts, l'université "Dr Moulay Tahar" de Saida, l'APC de Saida, la chambre de l'industrie et du commerce "Okabane et les entreprises publiques des centres d'enfouissement technique et d'amélioration urbaine.

Ces conventions signées en présence des autorités locales portent sur la formation de jeunes gérants de micro-entreprises dans les domaines de leurs spécialités pour développer et élargir leurs activités d'investissement dans la wilaya, a souligné le vice-président de la Fédération nationale, Youb Okacha.

Ces jeunes promoteurs pourront, à la faveur des conventions cadre, améliorer et développer leurs compétences dans la gestion des micro-entreprises.

Pour sa part, le directeur de l'énergie de la wilaya de Saida, Yazid Zenzedj a exhorté, lors des assises, les jeunes promoteurs à faire preuve d'esprit d'entreprenariat et à contribuer au soutien à l'économie nationale, affirmant que ses services ouvrent leurs portes à ces promoteurs en les assistant et les accompagnant pour la réussite de leurs projets au titre des dispositifs d'emploi accordés par l'Etat.

Le même responsable a invité les jeunes diplômés des CFPA et des universités de se diriger vers la production à travers la création de micro-entreprises activant dans le domaine de l'énergie. Les jeunes peuvent créer des micro-entreprises dans les spécialités de montage et d'installation de plaques photovoltaïques et d'équipements Sighaz pour les véhicules, a-t-il dit.

Les assises régionales des jeunes entrepreneurs, organisées trois durant par la Fédération nationale des jeunes entrepreneurs sous le slogan "la micro-entreprise, outil de développement local" a vu la participation de 30 micro-entreprises de 12 wilayas de l'Ouest du pays.