Algérie: Phosphate - Les autorités chinoises prêtes à accompagner le développement en Algérie

- La concrétisation du projet intégré de transformation de phosphate reflète la volonté des autorités chinoises à "accompagner le développement en Afrique, et en Algérie particulièrement", a affirmé lundi à Tébessa le président directeur général (PDG) de la société chinoise, Citic, Chen Xiaoijia.

S'exprimant lors de la cérémonie de signature de l'accord de partenariat pour la concrétisation de ce projet, entre les groupes Sonatrach et Asmidal-Manal, et les groupes chinois dirigés par la Société Citic, M. Chen xiaoijia a assuré que la société qu'il représente et, à travers elle, les fonds chinois engagés dans ce projet, expriment leur volonté à "accompagner la partie algérienne dans la concrétisation du complexe de phosphate pour l'intérêt des deux pays".

Le PDG de CETIC qui s'est félicité de la signature de cet accord, couronnant, a-t-il rappelé, des séries de rencontres entre les représentants des deux pays et des deux groupes industriels, a souligné que "ce résultat était encourageant et les retombées du projet consolident les relations algéro-chinoises".

L'accord de partenariat a été paraphé par le PDG de Sonatrach, Adelmoumene Ould Kaddour pour la partie algérienne et le PDG de la société Citic, Chen xiaoijia, pour la partie chinoise, à la direction de transfert du gaz dans la localité Oglet Ahmed, à 22km de Bir El Ater, distante de 106 km au Sud du chef lieu de wilaya.

Ce projet intégré d'exploitation et de transformation du phosphate et du gaz naturel dont la partie algérienne détient 51%, contre 49% pour la partie chinoise, est réparti entre le gisement de Bled El-Hadba à Tebessa, sur 2 045 hectares, la plateforme de Oued Kebrit à Souk Ahras s'étendant sur 1 484 ha, celle de Hadjar Essoud à Skikda, sur 149 ha et le port de Annaba sur 42 ha, selon la fiche technique du projet.

Mobilisant un volume d'investissement de six (6) milliards de dollars, le complexe de phosphate dont la mise en exploitation est prévue en 2022, créera 3 000 postes de travail directs alors que ses chantiers de réalisation à travers les quatre wilayas assureront 14 000 postes d'emploi, selon le même document.

Ce complexe de phosphate garantira des revenus en devises à hauteur de 1,9 milliard de dollars/an, selon la même source.

Etaient présents à la cérémonie de signature, outre les autorités locales civiles et militaires des wilayas concernées par ce projet, les ministres de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Noureddine Bedoui, de l'Energie, Mustapha Guitouni, et de l'Industrie et des Mines, Youcef Yousfi.