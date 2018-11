Afrique du Nord: UMA - Des organisations régionales et arabes favorables à la proposition de l'Algérie

Alger — Le Conseil Consultatif de l'Union du Maghreb Arabe (UMA) a indiqué, lundi, que l'importance de la proposition algérienne sur la tenue d'une réunion du Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'UMA, avait été confirmée par l'écho favorable des organisations arabes et régionales pour cette initiative visant à redynamiser l'action bilatérale et multilatérale.

S'exprimant en marge des travaux d'une journée d'étude sur "l'adaptation des peines privatives de liberté", le Secrétaire général du Conseil Consultatif de l'UMA, Said Mokadem a relevé une tendance favorable à la validation de la proposition de l'Algérie sur la tenue, dans les plus brefs délais, d'une réunion du Conseil des ministres des Affaires étrangères".

L'importance de cette proposition est mise en avant grâce à l'écho favorable de nombreuses organisations arabes et régionales ayant salué cette initiative, principalement la Ligue arabe, l'Organisation de la Coopération islamique (OCI) et l'Union Européenne (UE), la qualifiant de "cadre à même de renforcer les relations bilatérales et multilatérales", a-t-il poursuivi.

Cela s'inscrit parmi les objectifs fixés par l'ONU, qui a consacré l'année 2018 au renforcement de la coopération multilatérale ainsi que dans le cadre des recommandations du dernier sommet extraordinaire de l'Union africaine (UA), au sein de laquelle l'Algérie est membre actif. Ce sommet, a dit M. Mokadem, avait appelé au renforcement du rôle des communautés économiques régionales (CER), compte tenu des défis majeurs auxquels est confronté le continent africain sur tous les plans, notamment en matière de sécurité et de développement.

Pour rappel, l'Algérie avait saisi officiellement le Secrétaire général de l'UMA, pour l'appeler à organiser dans les délais les plus rapprochés, une réunion du Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'UMA", une initiative qui "s'inscrit en droite ligne de la conviction intime et maintes fois exprimée par l'Algérie de la nécessité de la relance de l'édification de l'ensemble maghrébin et de la réactivation de ses instances", avait indiqué un communiqué du ministère des Affaires étrangères.