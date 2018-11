Algérie: Terrorisme - L'Algérie disposée à partager son expérience avec la communauté internationale

- L'Algérie qui déploie "d'importants efforts" pour assurer sa sécurité sur son propre territoire et sur ses frontières ne ménage aucun effort pour partager avec l'ensemble des pays de la région et de la communauté internationale son expérience dans la lutte antiterroriste, a indiqué mardi à Alger le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel.

"L'Algérie déploie d'importants efforts pour assurer sa sécurité sur son propre territoire et sur ses frontières et ne ménage aucun effort pour partager avec l'ensemble des pays de la région et de la communauté internationale son expérience dans le cadre de programmes de coopération bilatéraux, régionaux et internationaux", a-t-il indiqué à l'ouverture des travaux de la 2ème session du Groupe de travail du Forum mondial de lutte contre le terrorisme (GCTF) sur le renforcement des capacités des pays de l'Afrique de l'Ouest.

Pour M. Messahel, plus de pays perçoivent davantage les "causes multiformes et les effets néfastes" de la radicalisation et de l'extrémisme violent et y réagissent par la mise en place de plans nationaux et de législations adaptés à la prévention de la radicalisation et à la lutte contre l'extrémisme violent.

Il a ajouté que ces pays mesuraient "la gravité du phénomène des combattants terroristes étrangers, en particulier dans une région comme la bande sahélo-saharienne et les dangers dont ceux-ci sont porteurs pour leur sécurité et leur stabilité et oeuvrent à la réduction de leur mobilité, de celle de leurs idées dévastatrices ainsi que de la mobilité de leurs immenses ressources financières".

Il a soutenu que ces pays constataient dans l'accomplissement de leurs missions régaliennes, la corrélation entre le terrorisme et le crime organisé transnational ainsi que les flux financiers qui nourrissent les activités criminelles des uns des autres, flux, a-t-il relevé, qui permettent aujourd'hui aux groupes terroristes de recourir à l'intéressement financier dans leurs campagnes d'embrigadement de jeunes, suppléant ainsi l'inefficacité progressive des voies et canaux classiques de recrutement.

Le chef de la diplomatie algérienne a observé que plus de pays mobilisaient aussi d'importantes ressources qu'ils destinent au renforcement de leurs capacités militaires, sécuritaires et civiles de lutte contre ces fléaux, précisant qu'en Afrique de l'Ouest, comme sur le continent africain, "ces efforts représentent malheureusement de sérieuses ponctions qui entravent et pénalisent les légitimes ambitions et programmes nationaux de développement".

Il a relevé l'adhésion que recueillent de plus en plus auprès d'un nombre croissant de pays, les valeurs et les vertus de la réconciliation nationale, mise en œuvre à l'initiative et sous la conduite du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, et qui a permis au pays de retrouver la paix et la stabilité, de renforcer sa cohésion nationale et de favoriser le vivre ensemble en paix.

"C'est pourquoi nous encourageons les pays qui ont choisi cette voie à y persévérer dans le respect de leurs lois nationales et de leur souveraineté", a-t-il dit.

M. Messahel a indiqué que la panoplie d'instruments pour combattre le terrorisme et l'extrémisme violent s'est elle aussi élargie, traduisant ainsi "un engagement plus affirmé de la communauté dans cette lutte, convaincue en cela qu'aucun pays n'est à l'abri de ces fléaux".

"Parce qu'il avait livré le combat au terrorisme seul et dans l'indifférence de la communauté internationale, mon pays apprécie et encourage cette évolution en ce qu'elle est de nature à protéger d'autres peuples des horreurs que la barbarie terroriste a fait subir au peuple algérien durant la décennie 90", a-t-il dit, saluant le "rôle déterminant joué par nos forces de sécurité, sous la conduite de l'Armée nationale populaire, dans l'élimination de la menace terroriste et le retour de la paix, de la stabilité et la sécurité au pays".

Il a rappelé que lors de leur rencontre annuelle, en septembre dernier à New York, les MAE du GCTF avaient adopté 4 nouveaux documents qui mettent à la disposition des pays membres de ce Forum, de l'ONU et de toute la communauté internationale un ensemble de bonnes pratiques et de recommandations pour mieux lutter contre différentes dimensions de la menace terroriste.

D'autres initiatives visant à "renforcer ce combat commun contre l'hydre terroriste" avaient été lancées à cette même occasion, a-t-il dit, ajoutant que l'Algérie soutient "pleinement" ces initiatives et ne manquera pas d'apporter, comme elle fait régulièrement, sa contribution à leur matérialisation, "convaincue que le terrorisme et la lutte qu'il impose à nos pays respectifs ne sont pas des "averses saisonnières"' mais bien "un changement climatique" qui s'inscrit dans le long terme et auquel il faut s'adapter et adapter les moyens et les méthodes de lutte.

Les grands défis que rencontrent actuellement l'Afrique de l'Ouest face au développement et à l'extension de la menace terroriste, ont trait à "une meilleure organisation et un plus affermissement de la lutte contre le financement du terrorisme, à la lutte contre les combattants terroristes étrangers et leur retour, contre leurs modus operandi, leur regroupement et la mutualisation de leurs moyens ainsi que leur capacité de réseautage de leurs ressources de propagande".

"Ces défis ont trait aussi à l'amélioration de la coopération transfrontalière et la sécurisation des frontières, notamment à travers le développement de la coopération sécuritaire, ainsi que la lutte contre le processus de radicalisation dans lesquels les groupes terroristes investissent beaucoup", a-t-il souligné.

Ils concernent également la juste valorisation du rôle de la femme dans la lutte contre les fléaux du terrorisme et de l'extrémisme violent, a dit M. Messahel, enregistrant avec satisfaction l'attention que porte ce groupe de travail à cette question et à son importance dans la mobilisation de la société toute entière contre ces fléaux.