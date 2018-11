Soudan: Le Forum (16) d'information des États commence à Khartoum

Le Forum (16) d'information sur l'État s'est ouvert au parc des expositions de Buree, Khartoum, en l'honneur du ministre du Cabinet, Ahmed Saad, le ministre de l'Information, de la Communication et de la Technologie de l'information et avec la participation de plusieurs ministres,des sociétés et des Etats.

La ministre de l'Information, des communications et de la technologie de l'information, Bushara Jumah Aro a déclaré que le ministère s'intéresse aux connaissances techniques par le biais des médias et des communications, ainsi qu'à l'attention des jeunes qui souhaitent acquérir de l'expérience et des connaissances, en indiquant qu'ils sont plus capables de développement et de progrès dans ce domaine.

L'ingénieur Mohammed Abdul Rahim, directeur du Centre national d'information a souhaité la bienvenue aux participants et a remercié les entreprises qui contribuent et soutiennent cette activité, soulignant qu'il s'agit d'une occasion pour échanger des idées et discuter la transformation numérique dans le pays.

Abdul Rahim a déclaré qu'environ de 90 entreprises participent à cette exposition, qui se poursuivra jusqu'au premier décembre.