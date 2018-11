Ile Maurice: Best Youth Minister Award 2018 - Stephan Toussaint s'envole pour le Sri Lanka

Stephan Toussaint, ministre de la Jeunesse et des sports, s'envole pour le Sri Lanka ce mardi soir, 27 novembre. Il y recevra vendredi 30 novembre le prestigieux Best Youth Minister Award 2018. Prix qui lui a été décerné le 26 octobre par le Comité international de la Jeunesse, une organisation de jeunesse à but non-lucratif accréditée auprès des Nations unies et basée à New Delhi, en Inde.

La cérémonie de remise des prix aura lieu à l'Iconic BMICH à Colombo, capitale économique du Sri Lanka, à l'occasion de la cérémonie de clôture de la deuxième édition du Sommet de la Jeunesse d'Asie du Sud qui s'y tient du 28 au 29 novembre. Le prix attribué au ministre Toussaint récompense la grandeur d'esprit et la transformation par le leadership à travers le monde. Il comprend une médaille d'or, un trophée, un châle et une citation.

La cérémonie se déroulera en présence du président et du Premier ministre du Sri Lanka, des représentants de haut niveau des Nations unies et des ministres de la Jeunesse du Bangladesh, du Myanmar, du Népal, d'Afghanistan, des Maldives, de Malaisie, du Sri Lakna, de Chine et de Corée du Sud. Des dignitaires de différentes organisations internationales, les représentants des médias internationaux, des lauréats du Prix Nobel et des jeunes issus de quatre-vingts pays seront aussi présents.

En 2017, le BestYouth Minister Award avait été décerné au Dr Biren Sikder, ministre de la Jeunesse et des Sports du Bangladesh.