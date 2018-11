Cote d'Ivoire: Refus rupture PDCI/RHDP - Des signataires justifient leur adhésion à la déclaration

L'IA a reçu le mémorandum explicatif ci-dessous. L'auteur du texte affirme avoir échangé avec des signataires de la déclaration de paix et de refus de rupture entre le Pdci et le Rhdp.

Selon l'argumentaire développé, les signataires expliquent leurs motivations, justifient leur exigence de gouvernance renforcée dans le parti.

Au delà de tout, ils insistent avec force et conviction sur leur attachement au Pdci Rda. Nous avons décidé de publier après nous être assuré, auprès de deux signataires au moins de l'authenticité des motivations et intentions qui leur sont prêtées.

« Par souci de clarification et par honnêteté intellectuelle nous avons pris langue avec au moins une trentaine de signataires parmi les premiers qui ont publiquement affirmé leur position et leur souci de cristalliser la PAIX dans la conscience des ivoiriens à travers un PDCI RDA fort et solide.

Il ressort des différents entretiens que quatre points essentiels fondent leur identité et leurs positions. Ces quatre points constituent les points d'ancrage et de ralliement de leurs démarches. Ces points sont essentiels et motivent leurs préoccupations , selon eux, à savoir, :

1- ils sont tous très attachés au PDCI RDA dont ils ne veulent en aucun cas la dissolution

2- ils respectent profondément la fonction et la personne du Président Henri Konan Bédié à qui ils sont redevables et auquel ils vouent un respect responsable au regard de son rang ,de sa fonction et son parcours politique.

3- ils attachent un grand prix au dialogue avec les autres Partis Houphouetistes avec lesquels ils préconisent la formation dun groupement dans lequel chacun conservera son identité et sa personnalité. Ils restent ouverts au dialogue avec tous ceux qui sont préoccupés par la paix et le bien être des populations.

4- ils sont des défenseurs acharnés de la paix et de la stabilité dans notre pays qui n'a que trop souffert des désordres politiques et des intolérances accélérées et entretenues par les ambitions personnelles d'une partie de ce qu'on a tendance à appeler abusivement « l'élite ».

Cette élite qui, bien au delà d'une mauvaise appréciation des préoccupations réelles des populations, ignore les attentes consubstantielles au niveau de développement de ceux qu'elle est supposée servir.

S'agissant du rayonnement du PDCI RDA, les signataires , respectueux du rôle prépondérant de Son Excellence HKB, estiment qu'il devient urgent qu'une réorganisation du mode de fonctionnement du parti devrait tendre à optimiser les potentialités de chaque organe dans la mise en œuvre des directives du President du parti.

La préoccupation majeure est la diffusion efficace des idéaux du parti dans le tissu social de la Côte d'Ivoire en intégrant les exigences de modernisation, et d'adéquation aux réalités mouvantes des vecteurs qui portent le développement humain dans une Côte d'Ivoire sui s'est réveillée d'un coma de plus de dix ans depuis ke coup d'état de 1999.

« La CÔTE D'IVOIRE a changé. La CÔTE D'IVOIRE change. Les ivoiriens ont changé. Les ivoiriens changent. Nos méthodes pour les conquérir aussi doivent changer.

Il ne peut en être autrement Au fait , peut on reprocher à des responsables d'un tel niveau , de rechercher pour leur pays leur familles et pour tous leurs frères et sœurs ivoiriens la paix rien que la PAIX.

Peut-on leur reprocher de chercher à aider le Président de leur parti à améliorer la présence du PDCI RDA dans les veines sociales de la Côte d'Ivoire, selon un mode de gouvernance propre à aider le parti à rester attentif aux exigences majeures et essentielles du développement de la CÔTE D'IVOIRE. ASSURÉMENT NON !

Le contraire serait une méprise morale et intellectuelle des réalités et des attentes des militants du PDCI RDA », ont-ils dit en cœur ».