Afrique: CAN Feminine 2018 - Le Nigeria en finale

Les Super Falcons, tenantes depuis 2014 du titre de championne d'Afrique féminine ont fait un pas de plus vers une possible passe de trois en remportant sa demi-finale face aux Lionnes Indomptables après l'épreuve des tirs au but (4-2) après un nul sans but au terme des prolongations.

Le jeu, comme prévu, a démarré sur tempo assez vif avec des incursions de part et d'autre dans le camp adverse sans réel danger toutefois pour les défenses. La Cameroun avait pourtant entamé les hostilités bien déterminé à vaincre le signe indien en effaçant ses deux échecs en finale en 2014 et en 2016. Les Lionnes ne furent pas loin d'ouvrir le score à la 6e minute mais la frappe de Gabrielle Onguene manquait de puissance pour inquiéter la gardienne nigériane, Oluehi Tochukwu.

Les Falcons, sous l'impulsion de leur leader Asisat Oshoala, répliquaient en perçant des trouées devant la cage camerounaise mais sans trouver la cible.

la meilleure chance fut ce tir d'Ajara Njoya repoussé par la barre transversale (59') alors qu'Oluehi était battue.

La suite hélas allait se prolonger sans but pas plus dans le prolongement de la deuxième période qu'au cours des deux prolongations.

Ce sont les tirs au but qui allaient décider du sort de cette première demi-finale. Ebi Onome, d'Ajibade Bisayo, Oshoala Asisat et Ngozi Ebere réalisaient un carton plein, quatre tentatives et quatre transformations contre seulement deux pour les Lionnes par Ajara Nchout et Raïssa Feudjio.

Joueuse Total du match: Njoya Ajara Nchout (NGR)

Réactions

Joseph Brian Ndoko (sélectionneur du Cameroun)

Peut-être aurions-nous mérité d'obtenir le gain du match dans le temps réglementaire. En possession de balle, en occasions nous avons été meilleures que lors de nos matches précédents. C'est le football. Vous ne pouvez jamais refaire un match. Ce que je peux vous dire c'est que toutes mes joueuses étaient en pleurs dans les vestiaires. La défaite fait mal. C'est la troisième d'affilée, les deux précédentes c'était en finale, aujourd'hui en demi-finale. Maintenant il faut impérativement terminer troisièmes. cette place vaut très cher puisqu'elle sera qualificative pour la Coupe du monde l'année prochaine, en France.

Pour conclure, je veux dire que je suis fier de mon équipe. Les filles ont tout donné. Il leur reste un ultime effort pour accéder au Mondial...

Thomas Dennerby (sélectionneur du Nigéria)

Sans surprise, le combat fut âpre. Mon équipe a démarré la demi-finale sur la marche arrière, subissant la pression des Camerounaises, les plus promptes à se mettre en action. Puis nous avons retrouvé nos marques pour entrer véritablement dans le match, une fois passé le premier quart d'heure.

Je pense qu'on a assisté à un bon match de football. Notre victoire c'est la conséquence de notre travail sur les tirs au but pendant les entraînements. mes joueuses ont réalisé un sans-faute et ont ainsi gagné leur billet pour la finale et la Coupe du monde qui était l'objectif prioritaire. C'est fait et bien fait mais cela a été dur.