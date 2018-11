Maroc: SAR le Prince Moulay Rachid préside à Rabat la cérémonie d'ouverture du colloque "Cheikh Zayed et son rôle dans l'édification des relations entre les Émirats Arabes Unis et le Maroc"

Rabat — SAR le Prince Moulay Rachid a présidé, mardi à Rabat, la cérémonie d'ouverture du colloque "Cheikh Zayed et son rôle dans l'édification des relations entre les Émirats Arabes Unis et le Maroc", en commémoration du centenaire de la naissance de feu SA Cheikh Zayed Bin Soltane Al Nahyane.

La cérémonie d'ouverture a été marquée par le message de SM le Roi Mohammed VI adressé aux participants à ce colloque et dont lecture a été donnée par SAR le Prince Moulay Rachid.

Dans ce message, le Souverain a souligné que la poursuite de l'Action commune entre le Royaume du Maroc et l'Etat des Emirats Arabes Unis pour le renforcement des relations bilatérales "exemplaires" est le " meilleur gage de fidélité au Pacte scellé entre Cheikh Zayed et Hassan II, paix à leurs âmes".

Après avoir témoigné toute Sa "considération" pour cette initiative qui célèbre la mémoire d'"un grand dirigeant arabe", SM le Roi a relevé que grâce à la " sagesse " et la "clairvoyance" de feu Cheikh Zayed Ben Soltane Al Nahyane la fraternité maroco-émiratie s'est "solidement cristallisée" et l'unité et la solidarité entre les pays arabes se sont renforcées.

Aussi cet anniversaire est-il célébré avec tous les égards qu'il mérite, au Maroc comme aux Emirats, ces deux pays "frères unis par de solides liens historiques, savamment tissés par feus Notre Vénéré Père, Sa Majesté le Roi Hassan II et Son Altesse Cheikh Zayed bin Soltane Al-Nahyane, que Dieu les bénisse", a dit le Souverain, rappelant que "le Maroc, son Roi et son peuple ont toujours tenu en haute estime cet éminent leader, ainsi que son honorable famille princière, restée fidèle au pacte de fraternité et de loyauté scellé avec Notre Famille Royale et le Maroc".

"Animés par une foi inébranlable dans la communauté de destin des pays arabes et la nécessité impérieuse de créer entre eux des liens de solidarité, les dirigeants des deux pays se sont efforcés, avec sincérité et dévouement, de mettre en place les conditions favorables pour le déploiement d'une Action bilatérale et panarabe, conçue pour permettre à nos peuples de relever leurs défis", a souligné SM le Roi.

De son côté, SA Cheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan, président des Emirats Arabes Unis, a indiqué dans un message lu en son nom par l'ambassadeur des Emirats au Maroc, Ali Salem Al Kaâbi, que « les relations liant nos deux pays et nos deux peuples sont fraternelles dont les piliers et les bases ont été jetés par Notre Père le bâtisseur, Cheikh Zayed bin Soltane Al-Nahyane, et Son Frère, Sa Majesté le Roi Hassan II, que Dieu les bénisse », assurant que grâce à leur « esprit patriotique » et leur « forte volonté », ils ont réussi à établir des « bases solides d'une coopération fructueuse et d'un partenariat stratégique, exemplaire et distingué ».

Il a, à égard, réitéré le soutien de l'Etat des Emirats Arabes Unis au Maroc frère dans ses causes justes, et à leur tête la question du Sahara marocain, et son rejet à toute atteinte visant sa sécurité, sa stabilité et ses intérêts, faisant part de son appui à toutes les mesures prises par le Royaume pour faire face aux défis menaçant l'unité de son territoire.

Le président des Emirats Arabes Unis a relevé que les ambitions des dirigeants des deux pays frères dépassent les intérêts traditionnels dans les domaines de la politique, de l'économie et de la sécurité, pour le renforcement des liens fraternels « distingués » entre les dirigeants des deux pays et leur donner une spécificité ressentie par les peuples marocain et émirati, et la consolidation des relations d'amitié entre les deux peuples à travers des initiatives et des actions culturelles conjointes.

A travers l'organisation de ce colloque, qui s'inscrit dans le cadre cette amitié mutuelle, l'objectif de présenter Cheikh Zayed aux générations futures et de jeter la lumière sur son parcours et ses réalisations inoubliables, ainsi que son rôle et celui de son frère, Sa Majesté le Roi Hassan II, que Dieu ait son âme, dans l'édification de cette « expérience complémentaire unique », a dit SA Cheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan, rappelant que le Maroc était le premier pays visité par SA Cheikh Zayed après la fondation de l'Etat des Emirats Arabes Unis en décembre 1971.

Le secrétaire perpétuel de l'Académie du Royaume du Maroc, M. Abdeljalil Lahjomri, a, pour sa part, indiqué que ce colloque vient commémorer une personnalité qui a cru en les principes de la citoyenneté, de la coopération et de la paix, des fondements dont les sociétés auront toujours besoin pour préserver leur quiétude et leur progrès et ce en consécration de la culture de l'exemplarité et de la reconnaissance.

Dans cette perspective, il a salué les qualités de Cheikh Zayed et son souci de renforcer les liens de coopération entre son pays et le reste du monde, dont la coopération qui a toujours lié les Emirats Arabes Unis et le Maroc, faisant savoir que cette coopération a été consolidée par SM le Roi Mohammed VI et SA Cheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan, que Dieu les préservent.

La contribution de l'Académie du Royaume du Maroc à la commémoration de l'Année de Zayed à l'occasion du centenaire de sa naissance est l' « expression sincère de la fidélité profonde » à l'égard de l'une des personnalités éminentes de la Oumma arabo-musulmane qui a consacré sa vie à l'édification humaine, à la construction urbaine, à la consolidation de l'unité des pays et à la cohabitation entre les sociétés et les religions, a-t-il indiqué.

A la fin de cette cérémonie, SAR le Prince Moulay Rachid a suivi un film documentaire sur la relation de feu Cheikh Zayed Ben Soltane Al Nahyane avec le Royaume du Maroc.

A son arrivée au siège de l'Académie du Royaume du Maroc, SAR le Prince Moulay Rachid a passé en revue un détachement des forces auxiliaires qui rendait les honneurs, avant d'être salué par le secrétaire perpétuel de l'Académie du Royaume du Maroc, Abdeljalil Lahjomri, l'ambassadeur des Emirats Arabes Unis à Rabat, Ali Salem Al Kaâbi, le conseiller de SA Cheikh Hamdane Ben Zayed Al Nahyane, Aissa Hamad Abou Chihab et le président de l'Union générale des écrivains arabes, président de l'Union des écrivains des Emirats Arabes Unis, Habib Al Sayegh.

SAR le Prince Moulay Rachid a été également salué par le Wali de la région de Rabat-Salé-Kénitra, gouverneur de la préfecture de Rabat, le président de la région Rabat-Salé-Kénitra, le président du conseil préfectoral de Rabat, le président du conseil communal de Rabat et quelques membres de l'Académie du Royaume du Maroc.