Maroc: SM le Roi adresse un message au colloque "Cheikh Zayed et son rôle dans l'édification des relations entre les Émirats Arabes Unis et le Maroc"

Rabat — Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, a adressé un message aux participants au colloque "Cheikh Zayed et son rôle dans l'édification des relations entre les Émirats Arabes Unis et le Maroc", qui a ouvert ses travaux mardi à Rabat, en commémoration du centenaire de la naissance de feu SA Cheikh Zayed Bin Soltane Al Nahyane.

Voici le texte intégral du Message royal dont lecture a été donnée par SAR le Prince Moulay Rachid à l'Académie du Royaume du Maroc :.

"Louange à Dieu, Prière et salut sur le Prophète, Sa famille et Ses compagnons.

Mesdames, Messieurs,

Nous avons le plaisir de vous adresser ce message à l'occasion de l'ouverture de ce colloque qui se tient sous Notre Haut Patronage. Fruit d'une collaboration entre l'Ambassade de l'Etat des Emirats Arabes Unis et l'Académie du Royaume du Maroc, il commémore le centenaire de la naissance de feu, Son Altesse Cheikh Zayed bin Soltane Al-Nahyane, le Président-Fondateur du pays frère qu'est l'Etat des Emirats Arabes Unis.

Il Nous plaît de vous témoigner toute Notre considération pour cette initiative qui célèbre la mémoire d'un grand dirigeant arabe.

En effet, c'est, pour une bonne part, grâce à sa sagesse, à sa clairvoyance que s'est solidement cristallisée la fraternité maroco-émiratie, que se sont renforcées l'unité et la solidarité entre les pays arabes.

Aussi cet anniversaire est-il célébré avec tous les égards qu'il mérite, au Maroc comme aux Emirats, ces deux pays frères unis par de solides liens historiques, savamment tissés par feus Notre Vénéré Père, Sa Majesté le Roi Hassan II et Son Altesse Cheikh Zayed bin Soltane Al-Nahyane, que Dieu les bénisse.

Notre Illustre Père avait dépeint cette relation en ces termes : « Pour traduire avec des mots, la nature des liens brodés entre les peuples marocain et émirati, il n'y a pas plus éloquent pour moi que les adjectifs épithètes « fraternels » et « humains ». C'est le modèle type de la relation entre deux âmes-sœurs que seule la distance sépare».

Le Maroc, son Roi et son peuple ont toujours tenu en haute estime cet éminent leader, ainsi que son honorable famille princière, restée fidèle au pacte de fraternité et de loyauté scellé avec Notre Famille Royale et le Maroc.

Mesdames, Messieurs,

Animés par une foi inébranlable dans la communauté de destin des pays arabes et la nécessité impérieuse de créer entre eux des liens de solidarité, les dirigeants des deux pays se sont efforcés, avec sincérité et dévouement, de mettre en place les conditions favorables pour le déploiement d'une Action bilatérale et panarabe, conçue pour permettre à nos peuples de relever leurs défis.

En bâtisseur de l'Etat des Emirats Arabes Unis, Son Altesse Cheikh Zayed, que Dieu ait son âme, est parvenu à transformer le "rêve" d'unité en "réalité", à enclencher consécutivement une véritable dynamique de développement et de prospérité à l'échelle du pays.

Il a également participé activement à la création du Conseil de Coopération des Etats Arabes du Golfe (CCG).

A la même époque, Notre Vénéré Père, Sa Majesté le Roi Hassan II, que Dieu l'ait en Sa sainte miséricorde, œuvrait pour l'édification de l'Union du Maghreb. Erigé en choix stratégique, ce projet est l'expression d'une revendication populaire porteuse d'une aspiration au développement global, à la complémentarité et à l'intégration maghrébines.

Ce travail reflétait non seulement, la sagesse et la perspicacité qui caractérisaient ces deux dirigeants, mais aussi leur foi dans les bienfaits de l'unité, de la légitimité, du dialogue. Il traduisait, en outre, leur engagement à défendre les justes Causes du monde arabo-musulman.

Mesdames, Messieurs,

Aujourd'hui, la poursuite de l'Action commune pour le renforcement de ces relations exemplaires est le meilleur gage de fidélité au Pacte scellé entre Cheikh Zayed et Hassan II, paix à leurs âmes.

Le moment est également propice pour témoigner à Mon illustre Frère, Son Altesse Cheikh Khalifa bin Zayed Al-Nahyane, Président de l'Etat des Emirats Arabes Unis, à Mon cher Frère, Son Altesse Cheikh Mohammed bin Zayed Al-Nahyane, Ma détermination inébranlable à persévérer dans la même voie, dans l'intérêt bien compris de nos deux peuples frères.

Wassalamou alaikoum warahmatoullahi wabarakatouh".