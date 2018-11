Algérie: L'Emir Abdelkader, un symbole au rayonnement universel

Mascara — Le chercheur Abdelouahed Abdessalem Chaib de l'université de Tripoli (Libye) a estimé, mardi à Mascara, que l'Emir Abdelkader était un symbole arabe et musulman dont les principes avaient un "rayonnement universel".

En marge des travaux du colloque international "L'Emir Abdelkader entre les deux rives", l'universitaire libyen a souligné, dans une déclaration à l'APS, que le fondateur de l'Etat moderne algérien était un symbole du monde arabo-musulman et de l'universalisme par excellence, et son influence ne se limitait pas a sa nation, l'Algérie, mais s'étendait aux régions arabe et musulmane, et, partant, le monde entier.

"Ses positions de fervent défenseur des opprimés et ses principes fondés sur la dénonciation de toute occupation et le respect du droit des peuples à vivre en paix restent d'actualité", a-t-il estimé.

Le même chercheur a qualifié l'Emir Abdelkader d' "homme unique en son genre" car, a-t-il expliqué, "il a manié le glaive et la plume, et combattu les forces coloniales françaises durant une vingtaine d'années, tout en restant attaché à la culture arabo-musulmane et mobilisant tous ses moyens pour unifier les rangs des Algériens".

Pour Abdelouahed Abdessalem Chaib, l'Emir était également un fin diplomate qui a noué des relations avec plusieurs pays et les a exploité pour dénoncer l'occupation française et montrer tous les affres commis à l'encontre du peuple algérien.

Il a aussi contribué à jeter les bases d'une renaissance sociale et politique en Syrie où il fut exilé, en mai 1883, en travaillant avec les différentes couches du peuple, à lutter contre l'ignorance et en propageant les principes du +vivre ensemble+ entre musulmans et chrétiens après son intervention et la protection de pas moins de 15.000 chrétiens syriens d'une mort certaine, a souligné l'universitaire libyen.

En dépit de ses préoccupations liées au combat et à la résistance à l'occupation française, l'Emir Abdelkader a été à la fois écrivain, poète et penseur d'une grande valeur en Algérie et dans les pays arabes, a rappelé le même universitaire. Il a été l'auteur d'un grand nombre d'ouvrages dont "El Mawakif" (positions), "Dikra El Akil oua Tanbih El Ghafil" (Message aux français) et "Fi Fadhl ahl El Ilm wal Ulama".

Le même chercheur a ajouté que "les Libyens gardent en mémoire l'œuvre de l'Emir Abdelkader El Djazairi, comme ils admirent leur héros national Omar El Mokhtar". "Tous les deux sont des symboles de la résistance contre l'occupant", a-t-il souligné.