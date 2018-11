Algérie: L'Emir Abdelkader, un précurseur du dialogue interreligieux

Mascara — L'Emir Abdelkader est considéré comme le précurseur du dialogue interreligieux en intervenant pour sauver de mort des milliers de chrétiens en Syrie, a rappelé, mardi à Mascara, John Kizer, historien et enseignant à l'Université de Philadelphie (Etats-Unis).

Dans une déclaration à l'APS en marge du colloque international "Emir Abdelkader, entre deux rives", organisé par l'université de Mascara, l'historien américain a estimé que le fondateur de l'Etat moderne algérien a été le précurseur du dialogue interreligieux et un véritable humaniste et défenseur des droits de l'homme, en intervenant pour sauver la vie de plus de 15.000 chrétiens vivant en Syrie.

"L'Emir Abdelkader est entré dans l'histoire universelle lorsqu'il a pris, avec ses fidèles compagnons, la défense des membres de la communauté chrétienne syrienne menacés les druzes", a estimé John Kizer, ajoutant que grâce à l'Emir Abdelkader un véritable bain de sang a été évité.

"Il a été l'une premières personnalités a évoquer la question des droits de l'homme. Il a toujours prôné la paix et le dialogue entre musulmans et chrétiens comme le recommandent les préceptes de l'Islam et du Saint Coran", a-t-il relevé.

Pour cet historien américain, "l'Emir Abdelkader était une personnalité multidimensionnelle. Il avait un caractère très profond. Il était un homme de courage, de moral et de savoir. Son éducation stricte et rigoureuse, basée sur la religion musulmane lui a permis d'être l'Emir résistant et humain qu'il a toujours était".

"L'Emir a mené plusieurs combats contre l'occupant français, contre l'ignorance et contre l'intolérance. Il a été un homme de combat qui n'a jamais perdu de son humanité", a-t-il mis en exergue.

D'autre part, John Kizer a estimé qu'il est nécessaire de faire connaitre aux Etats-Unis l'oeuvre et le combat de l'Emir Abdelkader.

"Très peu d'études et d'oeuvres évoquant cette figure historique ont été faites en Amérique, bien qu'une ville américaine, El Kader, porte son nom en signe de reconnaissance à son action", a-t-il déploré, estimant que "des efforts restent à faire pour faire connaître cette personnalité".