Maroc: Le président des Émirats Arabes Unis réitère le soutien de son pays à toutes les causes justes du Royaume, à leur tête la question du Sahara marocain (message)

Rabat — Le président de l'État des Émirats Arabes Unis, SA Cheikh Khalifa Ben Zayed Al Nahyane, a réitéré, mardi à Rabat, le soutien de son pays à toutes les causes justes du Royaume, à leur tête la question du Sahara marocain.

Dans un message adressé aux participants au colloque "Cheikh Zayed et son rôle dans l'édification des relations entre les Émirats Arabes Unis et le Maroc", lu par Ali Salem Al Kaâbi, ambassadeur de l'État des Émirats Arabes Unis à Rabat, SA Cheikh Khalifa Ben Zayed Al Nahyane a fait part du rejet total de son pays de toute atteinte à la sécurité, à la stabilité et aux intérêts du Maroc, exprimant son soutien à toutes les mesures prises par le Royaume afin de faire face aux défis qui menacent son intégrité territoriale.

Le président de l'État des Émirats Arabes Unis a également réitéré sa détermination à consolider les relations distinguées unissant les deux Etats et les hisser vers davantage de concertation et de coordination, "de manière à renforcer les liens de complémentarité et de coopération, consolider les processus de développement, faciliter les échanges commerciaux, promouvoir l'investissement et réaliser les aspirations des deux peuples frères".

SA Cheikh Khalifa Ben Zayed Al Nahyane a souligné que les deux Etats et peuples entretiennent des relations "fraternelles et solides" dont les bases ont été jetées par Feus SA Cheikh Zayed et SM Hassan II.

Et d'ajouter que "grâce à leur conscience patriotique et leur forte volonté, les regrettés, paix à leurs âmes, ont réussi à poser les jalons d'une coopération fructueuse et d'un partenariat stratégique, exemplaire et distingué, qui tirent leur force d'un rapprochement spirituel et d'une convergence de positions et d'intérêts ainsi que d'une foi inébranlable en la communauté de langue, de religion, de civilisation et de destin".

Les ambitions des dirigeants des deux pays frères "dépassent la sphère des intérêts traditionnels dans les domaines politique, économique et sécuritaire, pour viser le renforcement des liens fraternels distingués entre les dirigeants des deux pays et leur conférer une spécificité dont chaque citoyen marocain et émirati peut prendre la mesure, outre la consolidation des liens d'amitié entre les deux peuples à travers des initiatives et des actions culturelles et sociales conjointes", a fait valoir le Président des Emirats Arabes Unis.

Ce colloque s'assigne pour objectif de "faire connaître Cheikh Zayed aux générations futures et jeter la lumière sur son parcours et ses réalisations mémorables, ainsi que sur le rôle qu'il a joué, aux côtés de son frère, feu SM Hassan II, que Dieu ait son âme, dans l'édification de cette expérience complémentaire unique", a dit SA Cheikh Khalifa Ben Zayed Al Nahyane.

Il a tenu à rappeler, à cette occasion, que feu Cheikh Zayed a réservé au Maroc sa première visite officielle après la fondation de l'Etat des Emirats Arabes Unis en décembre 1971, durant laquelle il a exprimé ses sincères sentiments envers le Maroc, Roi et peuple, et qui a été suivie d'autres visites.

Ce colloque, organisé à l'Académie du Royaume du Maroc, est "l'une des activités qui renforcent les liens d'affection entre les deux pays, et ouvrent de vastes horizons à l'action commune et à la coopération dans tous les domaines", a relevé Cheikh Khalifa Ben Zayed Al Nahyan.

Et d'ajouter que cette rencontre vient souligner "le besoin pour davantage de coordination et de complémentarité entre les deux pays et peuples, d'autant plus qu'elle se tient au moment où la région fait face à une situation inédite d'instabilité, d'escalade de violences dans nombre de pays arabes et de montée de l'extrémisme".