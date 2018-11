Congo-Kinshasa: Ouverture de la session budgétaire - OGEFREM - Patient Sayiba entend mobiliser 64 millions USD pour l'exercice 2019

A peine 38 ans de vie, l'histoire de l'Office de Gestion du Fret Multimodal (OGEFREM) est plus que glorieuse à ce jour qu'auparavant. En effet, Patient Sayiba Tambwe, Directeur Général de l'Office l'a affirmé hier, mardi 27 novembre 2018, au cours de son discours d'orientation à l'ouverture des travaux de la session budgétaire 2019, organisée en la salle des banquets, située au deuxième niveau de l'immeuble du siège administratif.

Quand bien même l'évaluation faite à mi-parcours de l'exercice 2018, se situe autour de 90% de performance des recettes réalisées, à moins de deux mois de la clôture de l'exercice, soit environ 41 millions USD sur les 45,5 millions USD des recettes attendues annuellement, le DG Patient Sayiba, accompagné de son DGA, Olivier Manzila, en présence des directeurs, cadres et agents ainsi que la délégation syndicale, ne se targue pas encore le luxe de pousser un ouf de soulagement dès lors qu'il n'aura pas atteint la barre de 64 millions USD des prévisions de recettes fixées pour l'exercice 2019.

Plus surestimées et non réalistes que ça puisse paraître, pour bon nombre des cadres et agents, le numéro Un de l'Ogefrem pense plutôt le contraire et tient à rassurer les uns et les autres qu'il est tout à fait possible d'aller même au-delà de ces attentes prévisionnelles de recettes. C'est pourquoi, a-t-il invité chacune et chacun à briser la peur qui est le reflet d'un manque de confiance en soi et qui renvoie chacune et chacun à sa propre insécurité qu'on essaye de combler par un semblant de sécurité, loin de toute peur.

Dans son franc parler, le premier d'entre les hauts cadres de l'Office déclare très ambitieuses ces prévisions des recettes de l'exercice 2019, chiffrées à hauteur annuelle de USD 64 millions, soit une moyenne mensuelle de 5,3 millions USD, représentant un accroissement de 30% par rapport à 2018.

De la provenance des ressources en propre

A l'en croire, ces projections seraient réparties de la manière que voici:

-Commission 0,5 : USD 30 millions annuel, soit USD 2,5 millions mensuel ;

- Recettes FERI (Fiche Electronique des Renseignements à l'Importation) : USD 15,6 millions annuel, soit USD 1,3 million mensuel ;

- Commission 1,8 : USD 6 millions annuel, soit USD 500.000 par mois ;

- Redevance minière : USD 4,8 millions annuel, soit USD 400.000 par mois ;

- Recettes KASUMBALESA : USD 6,6 millions annuel, soit USD 550.000 mensuel ;

- Recettes pétrolières : USD 480 mille annuel, soit USD 40.000 mensuel ;

-Recettes diverses : USD 420 mille annuel, soit USD 35.000 mensuel.

L'accompagnement des partenaires

Le décor planté par le patron de l'Ogefrem en rapport aux perspectives de l'économie mondiale pour l'année 2019, présentées par le FMI, la Banque Mondiale et d'autres Bureaux d'études économiques entrevoie une croissance en marée descendante, c'est qui veut dire, une croissance en proportion faible comparée à celle de 2017-2018. Qu'à cela ne tienne, tempère-t-il, la croissance dont il est question restera soutenue auprès des partenaires économiques de l'Office, ce, principalement la Chine et les USA, contrastant avec la baisse de rythme prévue en zone euro. Notamment, avec l'embellie projetée des cours des métaux : cobalt avec la demande sans cesse accrue de ce métal recherché pour la fabrication des véhicules électriques, le passage à la phase d'exploitation des différents projets miniers. A ceci, il faut ajouter, l'aboutissement des réformes en cours sur le passage à la multi modalité dans la souscription de la FERI, l'atteinte de la couverture intégrale du Fret à l'importation, la perception de la Commission d'intervention dans les principaux ports de transit, ainsi que le renforcement de la mise en œuvre du Protocole d'accord révisé avec la DGDA.

En outre, faudra-t-il encore mettre en exergue, l'opérationnalisation de l'aire de stationnement du Port Sec de KASUMBALESA et la poursuite des efforts pour la signature de l'Arrêté sur le contrôle des produits pétroliers dans les parties Sud et Est du pays, à l'instar de ce qui se passe déjà à l'Ouest.

Des réformes qui portent des fruits

Les réformes initiées par Sayiba Patient portent déjà ses fruits. Pour s'en convaincre, avec la diversification des mandataires agissant par zones géographiques spécifiques, l'Office a osé et est en train de reconquérir sa souveraineté dans le domaine car, plus jamais les données sur le fret à l'import du pays seront détenues et gérées à l'étranger. Ainsi, l'Ogefrem invite tout le monde d'aller visiter sa «Tour de contrôle», logée au 7ème niveau de son siège social.

Dépenses courantes et d'investissements

A en croire le Directeur Général de l'Office, la plus grosse dépense se situe au niveau des charges du personnel, l'aménagement de l'aire de stationnement du terminal containers du port sec de Kasumbalesa, l'acquisition des véhicules de fonction pour les Directeurs et responsables des entités déjà commandés, l'acquisition des équipements et matériels informatiques. Quant aux dépenses d'investissements, l'acquisition de nouveaux sites à Lufu, Kasindi, Dilolo, Goma et Bunia en vue de l'érection à la fois des plateformes logistiques que des espaces administratifs en propre pour la DNPK et la DREPO.