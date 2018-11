Soudan: Première conférence sur la civilisation nubienne

Khartoum — La première conférence sur la civilisation nubienne aura lieu à la mi-décembre a la Salle de l'Amitié a Khartoum, avec une large participation nationale et étrangère. Il est prévu une participation d'environ cinq mille personnes à la conférence, qui se tiendra sous le slogan "La Nubie: une civilisation prévale, une générosité connue et une loyauté habituelle".

Le président de l'Organisation Internationale pour la Culture et la Civilisation Nubienne président de la conférence M. Mohamed Barri Kampal a déclaré à la SUNA l'importance de tenir cette conférence , affirmant que la Nubie est la portail de la paix et de la sécurité dans la vallée du Nil, et qu'ils sont les défenseurs de la paix , responsables de la sécurité et de la stabilité et le noyau du nationalisme , faisant allusion que l'objectif est de rassembler le rang nubien et d'unir la parole pour promouvoir le nationalisme.

La conférence examinera au cours de ses sessions du matin et du soir un certain nombre d'articles scientifiques sous trois axes, dont le premier comprend la civilisation nubienne (géographie, histoire, langue et relations étrangères) , le seconde sur le présent (questions et problèmes) et le troisième axe sur l'avenir (développement) ; le programme qui accompagne la conférence contient une exposition sur le folklore, le patrimoine, l'archéologie, le tourisme et un concert avec la participation d'une équipes d'artistiques soudanais , de la République arabe d'Égypte et d'Éthiopie.