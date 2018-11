Soudan: Une coexistence pacifique entre agriculteurs et pasteurs à Fashir

Al-Fasher — Les représentants des bergers et des agriculteurs ont signé mardi dans les villages de Nimra, Hamida et Sauda dans les zones de retour au sein de l'unité administrative de Dubu dans les deux localités de Tawila et d'Al-Waha, dans l'État fédéré du Darfour-Nord, qui ont signé un document d'accord pour résoudre les disputes entre agriculteurs et éleveurs au sujet des terres et des ressources hydraulique dans ces régions-là.

C'était dans la présence des préfets des deux localités en plus du chef du Comité supérieur pour la protection de la saison agricole et des corridors du bétail a l'État ainsi que les responsables de l'administration civile de Tawila, les dirigeants populaires, les notables et les nombreux citoyens de l'unité administrative de Tabit.

Après avoir signé le document d'accord, les préfets de Taweelah et Al-Waha ont convenu des efforts déployés par le Comité supérieur pour la protection de la saison agricole et les administrations civiles afin qu'elles puissent rapprocher leurs points de vue et rétablir la confiance entre les deux parties en rappelant les gènes civils "légaux" qui ont régi les relations de coexistence entre agriculteurs et pasteurs au cours des siècles.

Les deux préfets soulignaient que l'accord représentait un réel complément aux efforts de consolider la fabrication sociale et la coexistence pacifique, que cherchait les gouvernements locaux afin de contribuer à la réalisation de la stabilité souhaitée et de libérer tout le monde pour le travail et la production.