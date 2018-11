Soudan: Une délégation parlementaire saoudienne arrive dans le pays mercredi

Une délégation de l'Association d'Amitié Parlementaire et du Conseil de la shura saoudien présidée par M. Assaf bin Salem Abou Ithnaine, est arrivée mardi dans le pays pour une visite de trois jours.

Le président de l'Association d'Amitié Parlementaire Soudano-saoudienne M. Al-Khair Al-Nour Al-Moubarak a déclaré pour SUNA que la visite visait à renforcer les relations parlementaires entre les deux pays et à renforcer la coopération dans ce domaine et l'échange d'expériences entre les deux parlements faisant allusion que la délégation va examiner durant cette visite le partage de connaissances et les espaces sociaux.

Il a indiqué que la délégation saoudienne rencontrera le président de l'Assemblée Nationale et tiendra une session de discussions avec l'Association d'amitié soudano-saoudienne et une réunion avec la commission des affaires étrangères au Parlement pour échanger des informations et discuter le développement des relations entre les deux pays.