Madagascar: Secteur Electricité - Un plan de développement à moindre coût présenté

Actuellement, une grande partie de la production de la Jirama provient des centrales thermiques.

En moyenne, le prix de production de kilowattheure s'élève à 650 ariary alors que la Jirama la vend à 400 ariary. Cette société d'Etat effectue alors une vente à perte de 225 ariary par kilowattheure vendue. Pour combler le gap soit 405 milliards d'ariary par an, l'Etat verse une subvention. A l'horizon 2020, il est prévu de supprimer cette subvention. Par ailleurs, la nouvelle politique énergétique (NPE) table sur un taux d'accès à l'énergie moderne de 70% d'ici à 2030. Le mix énergétique sera également dominé à 85% par les énergies renouvelables en l'occurrence l'hydroélectricité. L'atteinte de ces objectifs nécessite la mise en œuvre de diverses actions entre autres l'amélioration de l'offre surtout dans le domaine des énergies renouvelables. Une étude a permis de définir un plan de développement à moindre coût (PDMC) de l'électricité.

1 921 millions d'Euros. Les résultats ont été présentés hier au ministère de l'Energie et des Hydrocarbures à Ampandrianomby. Comme nécessité, trois ouvrages hydroélectriques sont à développer, à savoir, ceux de Volobe et d'Antetezambato et de Sahofika. Selon les projections, ces infrastructures devront être opérationnelles respectivement en 2022 pour les deux premiers et 2024 pour la centrale hydraulique de Sahofika. « Il est nécessaire de développer ces projets le plus rapidement possible pour réduire le coût du mix énergétique » conclut le responsable de l'étude. En outre, la construction d'un nouveau poste à Andekaleka pour évacuer la production de la centrale d'Andekaleka figure aussi parmi les actions à prévoir.

De même dans les autres régions de l'île. Selon les estimations, prenant en compte le développement des projets industriels et la hausse de la consommation des ménages, la demande en énergie devrait atteindre les 3 800 GWh d'ici à 2035. Le coût estimatif de la mise en œuvre de ce plan s'élève à 1 921 millions d'euros. Le coût moyen estimatif du kilowattheure s'établit par contre à 9 centimes d'euros. Selon les explications du Ministre de l'Energie et des Hydrocarbures, Lantoniaina Rasoloelison, toutes les actions visant à développer le secteur de l'électricité se basera sur ce plan qui servira dorénavant de référence.