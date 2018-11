Madagascar: Art oratoire - Le slam national élargit ses horizons

Les slameurs prêts à livrer bataille.

Ça y est ! On est à jour j-3 du slam national ! L'euphorie est à son comble, une riche programmation et de multiples dates à cocher dans son agenda

Sept villes, huit jours, autant d'invités internationaux et 21 poètes en compétition... à cela s'ajoutent les festivaliers, le nombre en dit long sur cette neuvième édition du slam national. Mis à part le championnat en soi, cette neuvième édition s'ouvre dans l'humanité en joignant les actes aux mots.

Effectivement, durant tout le mois de novembre, dans le cadre de la journée internationale des personnes handicapées, des animateurs de Madagaslam ont sensibilisé au Handicap et animé des ateliers de slam poésie dans deux établissements scolaires et deux centres spécialisés s'occupant de personnes handicapées (Orchidées Blanches et Association Fanarenana). Ceci marque par ailleurs la première édition du slam poésie humanité et inclusion ou SPHI. Des séries de performances par les jeunes de ces centres constitueront le point culminant de ce projet.

Tournoi. Le premier tour du tournoi aura lieu au Cgm/ GZ Analakely se fera le mardi 4 décembre qui verra la présentation des équipes de poètes et des invités internationaux. Ceci ouvrira le tour du championnat de Madagascar de Slam poésie en individuel et par équipes. Trente poètes slameurs présélectionnés dans les six provinces de la Grande Ile s'affrontent à tour de joutes oratoires en vue d'obtenir une place en finale. Chacun aura la chance d'être couronné « Champion de Madagascar 2018 » de Slam-Poésie pour cette neuvième édition du Slam National.

Le 5 décembre, quatre artistes, quatre univers, une même scène. Jonas, rappeur genevois, Célia slameuse lausannoise, Yremar rappeur tananarivien et Jaomazava chanteur malgache de World music enflammeront de leurs poésies cette soirée interculturelle qui s'annonce chaleureuse prévue se tenir au Kudéta Anosy. A noter que huit pays participants donnent également de l'envergure au festival. Allemagne, Comores, Gabon, La Réunion, Sénégal et Suisse sont représentés pour donner toutes les facettes du slam poésie à l'international. Par ailleurs, ces participants assurent des ateliers de renforcement de capacité des poètes slameurs du festival avec un travail d'échange. Comme le dit nos poètes : « Soyez présents, soyez vivants et soutenez le mouvement !»

Les équipes concurrentes

Antsiranana : Rojo Rakotobe, Azur Assan, Beupha Slam

Tuléar : El-Mich, Baly, Ralema

Fianarantsoa : Saint manteur, M'crai laydam, Raokotra

Antsirabe : Santa, Kasaina, Papa Ours

Toamasina : Lems, Humanoïde, Tokyo

Antananarivo : Poète Rebelle, Andriamisetra, Conan

Mahajanga : Leslie, Ilyas, Mickaël