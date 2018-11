Ile Maurice: Commission Britam - La visioconférence de Dawood Rawat annulée

Cette fois-ci, ce n'est pas de la faute de Mauritius Telecom, qui était chargée de la logistique. Dawood Rawat, qui devait intervenir par visioconférence devant les membres de la commission Britam, ce mercredi 28 novembre, ne sera finalement pas entendu.

Une décision de la commission Britam, qui a émis un communiqué en ce sens. Dans lequel mention est faite que le président Bushan Domah et ses deux assesseurs, Sattar Hajee Abdoula et Imrith Ramtohul, ont eu une rencontre ce matin pour discuter de la dite visioconférence.

Ils expliquent que les représentants légaux de Dawood Rawat devaient leur faire parvenir un document démontrant «the strict materiality and relevance of his intended deposition to the Terms of Reference of the commission». Document qui ne leur avait toutefois toujours pas été remis à 11 heures.

Qui plus est, «it has occurred to us in our discussion that there are procedural issues which go to the very root of the course of action we are about to undertake, for the resolution of which we need some time», est-il indiqué dans le communiqué de la commission Britam. Qui ajoute qu'elle doit «look further into the legal issues».

Pourtant, cela fait plus d'un mois que Dawood Rawat, qui a retenu les services de Me Gavin Glover, Senior Counsel, et de Me Raju Sewraz, Senior Attorney, a fait une demande pour intervenir devant les membres de l'instance. De Paris, il voulait donner sa version des faits sur ses actifs, spécifiquement ceux au sein de Britam Kenya.

Dans l'entourage de Dawood Rawat, c'est dire si l'explication de la commission Britam ne convainc pas. Selon ses filles, le fait est que certains ne veulent pas que la vérité éclate au grand jour. «Et puis les gens diront que mon père ne veut pas donner sa version des faits. Alors qu'il ne peut pas !»