Sénégal: "La proclamation de l'humain", fil conducteur de l'exposition inaugurale du Musée des civilisations noires

Dakar — L'exposition inaugurale du Musée des civilisations noires, prévue le 6 décembre prochain à Dakar, aura comme fil conducteur "la proclamation de la valeur de l'humain", a indiqué, mardi, son directeur général, le professeur Hamady Bocoum.

"Quand on analyse la trajectoire des civilisations africaines de Toumaï à aujourd'hui, ce qui semble constant dans tout cela, c'est la proclamation de la valeur de l'humain . Etant donné qu'au cœur des cultures africaines on découvre à chaque détour encore plus d'humanité", a-t-il avancé au cours d'une conférence de presse.

Selon M. Bocoum, "le fait que l'Afrique soit le berceau de l'humanité signifie que non seulement elle a été théâtre de l'hominisation, mais également du principe de l'humanisation continue de la terre".

L'exposition inaugurale du Musée des civilisations noires va s'intituler "Civilisations africaines : création continue de l'humanité". Elle va consister à célébrer l'humanité de l'homme noire en cinq phases, de l'espèce homo jusqu'à nos jours.

Selon le professeur Bocoum, plusieurs sections de cette exposition inaugurale sont prévues à tous les niveaux du bâtiment du nouveau Musée de Dakar.

Il précise que la manifestation va s'organiser autour d'un baobab en terre avec 12 mètres de haut et 20 tonnes, contribution du sculpteur haïtien Edouard Duval-Carrié.

L'apport de l'Afrique au développement des sciences et techniques, mais aussi de l'architecture sera illustré par la sélection d'extraits bien choisis de textes montrant la profondeur, la continuité et la discontinuité de la production intellectuelle dans le temps, la littérature orale, les manuscrits arabes et "ajami".

"On va commencer par la métallurgie du fer parce que le fer a été inventé en Afrique 2500 ans avant Jésus Christ et elle donne trois leçons importantes", à savoir que l'Afrique "n'a pas toujours ou ne l'a pas ou a été très peu la dernière de la classe", a indiqué Hamady Bocoum.

"Si on résumait l'histoire de l'humanité en une heure, l'Afrique a été en tête 24 minutes 59 secondes et cela peut être prouvé", a fait valoir le professeur Bocoum.

Il a annoncé qu'à l'occasion de cette exposition inaugurale, le serment des chasseurs du Mandé, plus connu sous le nom de "Charte de Kouroukan Fouga", sera présenté par écrit et oralement dans différentes langues africaines et sous forme de diaporama, sur une trentaine des mètres.

Le second niveau du Musée des civilisations noires sera réservé au volet de l'exposition portant sur "l'appropriation africaine des religions abrahamiques".

"C'est un élément important de spiritualité. Nous avons rencontré les familles religieuses et l'église. Cette synthèse nous a permis de nous approprier les religions tout en restant dans les dogmes", a souligné Bocoum, ancien directeur du Patrimoine.

Il y aura ensuite "la mondialisation de la Négritude", qui traite des diasporas, des vécus, des luttes avec comme curator (conservateur) Babacar Mbow.

Ce volet de l'exposition présentera des objets relatifs aux traites négrières et manifestera "le rôle déterminant de la résistance et de la résilience des populations noires déportées dans la création de nouvelles cultures porteuses d'une exigence de l'universel", a expliqué le professeur Bocoum.

Deux documents importants seront selon lui exposés à cette occasion, notamment "Le Code noir" et le "Code de l'indigénat".

De manière générale, l'objectif du Musée des civilisations noires "est de connaître l'histoire, mais surtout de se connaître. Un effort important sera fait pour qu'on ait une estime de soi", a-t-il indiqué.

La dernière section intitulée "Maintenant" présentera une rétrospective des œuvres primées durant les différentes Biennale de l'art africain contemporain de Dakar (Dak'art), un dialogue des masques, avec le sculpteur burkinabè Siriki Ky parmi les animateurs et un total de 18 mille pièces venant de divers horizons.

Sont attendus à l'ouverture officielle de ce musée, des créateurs et des professionnels de la culture, des arts, ainsi que des responsables de fondations, mais également des ministres et un chef d'Etat ayant confirmé sa participation mais dont l'identité n'a pas été précisée.

Le Musée des civilisations noires, qui se veut "un musée panafricain", a reçu l'onction de l'Etat du Sénégal, selon le ministre de la Culture Abdou Latif Coulibaly.

Il n'est pas appelé à accueillir des expositions permanentes, mais "nous allons être dans le renouvellement constant et nous ne sommes pas dans la subordination", insiste son directeur général.