Madagascar: Campagne de désinformation - Condamnation ferme de la Primature

Dans un communiqué remis à la presse, la Primature a tenu à apporter les précisions suivantes : « face à toutes les spéculations infondées et fausses nouvelles propagées sur les réseaux sociaux et certains médias concernant des prétendues décisions et actes entrepris par le Premier ministre, dont le seul objectif est de vouloir le fragiliser aux yeux de l'opinion publique par rapport aux divers enjeux du processus électoral actuel.

Le Premier ministre n'a pas organisé la mise en place d'une cellule de crise, l'arrestation de journalistes ou d'autres personnalités, la couverture d'actes illégaux ou de transactions illicites, ou encore le blocage qui serait à l'origine des problèmes d'insalubrité dans la capitale. Le Premier ministre ne peut que condamner ces campagnes de désinformation, absolument contraires à son éducation, à son éthique et au sens de la responsabilité dont il a toujours fait preuve dans ses fonctions. Toutes les interventions qu'il entreprend en tant que Chef du gouvernement se font toujours par écrit, selon les textes en vigueur et il ne saurait jamais être complice d'actes quelconques visant à piller les richesses du pays ou à devenir complice des faits légalement répréhensibles ou à dilapider les biens et ressources publics.

De par sa mission à la tête du gouvernement, le Premier ministre a aujourd'hui des objectifs clairs selon les engagements qu'il a pris pour que le pays puisse sortir de la situation de crise dans laquelle il est plongé, par les élections, dont la stabilité économique, la recherche des équilibres sociaux, la promotion de la paix et de la sécurité, ainsi que la restauration de la bonne gouvernance. De façon plus globale, il est déplorable de constater que les rumeurs, mensonges et autres calomnies soient érigés en principe dans les contextes actuels des élections ; à cet effet, le Premier ministre invite tous les citoyens sans exception à faire preuve de discernement et à ne pas se laisser déstabiliser par les flots d'informations sans fondement qu'on leur verse presque quotidiennement, notamment sur les réseaux sociaux et certains médias ».