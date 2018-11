Madagascar: Lutte contre les fraudes - Le vote électronique envisagé à la CENI

Un technicien de VERIDOS-Identity Solution en train d'expliquer au président de la CENI le mécanisme du vote électronique hier à Nanisana.

La Commission Electorale Nationale Indépendante envisage d'introduire des innovations technologiques dans l'objectif de lutter contre les fraudes électorales.

En plein tourbillon électoral enclenché par des suspicions des fraudes dans le cadre de l'élection présidentielle du 07 novembre dernier (1er tour), une importante rencontre s'est tenue hier à Nanisana entre l'équipe de la Commission Electorale Nationale Indépendante conduite par son président Me Hery Rakotomanana et les techniciens de l'organisme gouvernemental allemand VERIDOS-Identity Solution. La possibilité de la mise en place d'une liste électorale biométrique à partir des Fokontany et du vote électronique a été discutée durant cette rencontre. Une occasion pour les responsables de VERIDOS-Identity Solution, spécialisé aux données biométriques, d'exposer le mécanisme de ces deux innovations en matière électorale.

D'après les techniciens de cet organisme gouvernemental allemand, six mois seraient nécessaires pour l'enregistrement des informations sur les électeurs dans tout Madagascar. Sans attendre, les techniciens de deux parties se concertent depuis hier en vue de la réalisation de ce projet innovant avant de procéder à un éventuel partenariat. Ce qui est sûr, c'est que cette innovation ne sera pas encore appliquée lors du 2ème tour de la Présidentielle qui aura lieu le 19 décembre 2018.

Problème de logiciel. Cette innovation permettra de lutter contre les fraudes électorales. Dans le cadre du scrutin du 07 novembre dernier, s'il y a eu fraudes, elles auraient été surtout opérées au niveau de la confection des listes électorales et du comptage des suffrages exprimés. La liste électorale biométrique est infalsifiable. Et l'utilisation du vote électronique permet non seulement de lutter contre le détournement des choix des électeurs, mais aussi et surtout de réduire considérablement le temps allant du scrutin à la publication des résultats. Le problème de logiciel ne devrait plus se poser. A rappeler que la CENI, dans le processus du traitement des résultats électoraux, a été accusé à tort et à raison sur ce problème de logiciel par le candidat Andry Rajoelina et ses partisans qui espéraient remporter l'élection dès le 1er tour. Or, d'après nos sources, le logiciel utilisé par la Commission Electorale Nationale Indépendante est un logiciel recommandé par les Nations Unies.

Deux experts des Nations Unies étaient même venus à Alarobia pour installer ce logiciel qui a déjà fait l'objet d'expertise internationale. Raison pour laquelle, malgré les critiques infligées contre la CENI, la communauté internationale a cautionné par la présence à Nanisana de Violet Kakyomya (Représentante résidante du Système des Nations Unies à Madagascar) et de Maud Vuyelwa Dlomo (ambassadeur de l'Afrique du Sud et Représentante de l'Union africaine à Madagascar), les résultats provisoires proclamés par la commission électorale le samedi 17 novembre.