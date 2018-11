Cote d'Ivoire: 4e édition du Salon international de la géomatique - Des outils de lutte contre les changements climatiques seront proposés

« Les outils de résilience face aux changements climatiques ». Tel est le thème principal de la 4e édition du Salon international de la géomatique ouverte le 27 novembre à la Caistab, au Plateau.

Organisée sous les auspices du Comité national de télédétection et de l'information géographique (Cntig), ces assises qui se tiennent sur trois jours réunissent des membres du gouvernement, des Ong, des chambres consulaires, des exploitants forestiers et miniers, des entreprises privées.

Il s'agit de proposer, d'une part, des stratégies et solutions opérationnelles de lutte contre les effets néfastes des changements climatiques, et d'autre part, des outils de résilience éprouvés. Par ailleurs, la rencontre vise à favoriser une synergie d'actions des acteurs impliqués dans le domaine de la géomatique et des changements climatiques.

A l'ouverture des travaux, Pr Joseph Séka Séka, ministre de l'Environnement et du développement durable, s'est réjoui de la tenue de ce Salon qui, selon lui, est une occasion de réflexion autour des grands défis de développement du pays.

Pour l'émissaire du gouvernement, le choix du thème n'est pas fortuit. « Ici comme partout ailleurs dans le monde, les effets néfastes des changements climatiques sont de plus en plus perceptibles avec les nombreuses vagues de chaleur, les destructions de récoltes, les feux de brousse, l'érosion côtière, le tarissement des cours d'eau, les inondations », a expliqué le ministre qui avait à ses côtés son homologue de l'Assainissement et de la salubrité, Anne-désirée Ouloto.

Poursuivant, Pr Joseph Séka Séka fait remarquer que des actions concertées sont en train d'être mises en œuvre au niveau mondial et national. Entre autres, l'adoption en mars 2015 d'un nouveau cadre de réduction des risques de catastrophe, cadre qui fixe sept objectifs mesurables à atteindre d'ici à 2030.

La mise en oeuvre par la communauté internationale des 17 Objectifs du développement durable (Odd) dont le principe est: « Plus personne ne doit rester en marge du développement et du progrès ».

Pour Dr Edouard Fonh Gbei, ce salon vient à point nommé. D'autant qu'il permettra aux participants d'échanger leurs expériences en matière de mesures adaptatives face aux effets néfastes du dérèglement climatique sur l'économie, la société, les espèces, l'écosystème.

A noter que cette édition est meublée par des expositions, des conférences, des rencontres B to B.