Sénégal: Sédhiou - Mise en œuvre du 15e plan d'action de l'Asas/And Guesseum

Les agents de la santé affiliés à l'Union régionale de l'Alliance des syndicats autonomes de la santé et de l'action sociale /And Guesseum de Sédhiou sont plus que jamais déterminés à poursuivre le mot d'ordre de grève. Ils l'ont réaffirmé hier, mardi, lors de leur réunion appelée « Quartier Général ». Manifestement plus engagés, ces travailleurs défient la tutelle qui les menace de suspendre leur salaire.

Brodiang Diakhaté, le secrétaire général de l'union régionale Sutsas et président de And Guesseum de Sédhiou fait observer que « nous de l'Union régionale de Sédhiou sommes plus que jamais décidés à poursuivre le mot d'ordre de grève avec respect des consignes de boycott. C'est en fait une situation qui perdure et il faut en finir cette fois ».

A propos de la menace de ponction et de suspension de salaire brandie par la tutelle, And Guesseum de Sédhiou déclare être prête à faire face à « ces menaces du ministre qui nous ébranlent nullement.

Ce qu'il (ministre de la Santé-ndlr) fait comme ça est un jeu d'enfantillage. Nous, on a vécu pire que çà. Si la lutte en est à ce point, c'est du fait de leur irresponsabilité et leur incapacité à résoudre le problème des travailleurs de la santé.

A relever que ce 15e plan d'action de l'Alliance des syndicats autonomes de la santé et de l'action sociale/And Guesseum couvre les 26, 27 et 28 novembre courant avec rétention des informations sanitaires, du boycott intégral des programmes élargis de vaccination (PEV) et de l'abandon du service minimum.