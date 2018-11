Tunisie: Jeux vidéo, star du salon

Des visiteurs en quête de nouveautés

Les animateurs et les exposants distribuent les brochures tout en essayant de convaincre les visiteurs des atouts des produits exposés. Entre particuliers, geeks, propriétaires d'entreprise, des commerçants-détaillants ou grossistes, les visiteurs très variés ne manquent pas de passer au peigne fin les articles étalés et leurs spécificités techniques et leurs prix. À vrai dire, la panoplie des produits informatiques exposés est large et diversifiée. Des accessoires informatiques bureautiques, des caisses enregistreuses, des smartphones, des ordinateurs portables, etc.

Les imprimantes sont le produit phare qui occupe énormément d'espace. Avec des formes variées, des types très distincts, de par les caractéristiques techniques, des marques connues et moins connues, l'imprimante était de loin l'article le plus omniprésent dans la salle de l'exposition. Samira, la quarantaine, accompagnée de son mari, un technicien en informatique et propriétaire d'une petite entreprise spécialisée dans les installations et la gestion des réseaux, est parmi les premiers visiteurs du SIB. «

Depuis le matin, après avoir accompagné notre fille au jardin d'enfants, nous nous sommes dirigés, illico presto, au Salon d'exposition, pour découvrir les nouveautés en matière de produits informatiques et de télécommunication. En effet, mon mari est en train de chercher une imprimante avec des caractéristiques techniques bien spécifiques. Il en a besoin pour son travail. Quant à moi, ce sont les smartphones de la marque chinoise Oppo qui m'ont attirée le plus. Cette marque vient de débarquer en Tunisie, il y a deux mois, même si c'est une marque très connue à l'étranger. Le rapport qualité-prix qu'elle offre est intéressant », affirme Samira.

Les gadgets Gaming réalité virtuelle : produits vedettes

Parmi la multitude des rayons aménagés, un stand s'est distingué par la présence massive de jeunes. C'était le rayon des PC gamer Hp Omen. Chacun de ces jeunes étudiants attend impatiemment son tour pour expérimenter le Gaming réalité virtuelle (RV). Face à un écran géant, le gamer est appelé à porter un casque et à tenir deux manettes sans fil. Ces gadgets RV sont connectés, à distance, à un ordinateur portable spécifique Omen. Deux détecteurs posés sur des trépieds et installés diamétralement détectent les mouvements du gamer qui vit réellement dans le jeu virtuel. Le stand ne cesse de fasciner les jeunes garçons et même les parents qui se figent, l'air un peu dépité, face à ces nouvelles générations qui s'attachent à des jeux « compliqués » mais dont le coût est très élevé.

Hakim, 20 ans, est venu spécifiquement pour découvrir les nouveaux gadgets et jeux RV. « La principale raison pour laquelle je suis venu visiter le SIB, c'est les jeux RV. Vous dites que c'est cher ? C'est normal que ce soit cher, ce sont de nouvelles technologies, donc c'est évident que cela a un prix», explique-t-il gaiement. En lui demandant s'il allait voir d'autres produits, comme les smartphones ou les ordinateurs portables, Hakim répond rieur : « Un smartphone ! Moi je n'en ai pas ! Ce qui importe pour moi ce sont les ordinateurs gamer RV. Je ne les échangerais pour rien au monde ».

À la sortie du grand hall de l'exposition, un rayon qui n'a pas été entièrement aménagé mais où curieusement les gens faisaient la queue. En nous informant sur les articles vendus, l'exposant a expliqué que les gens sont en train d'acheter des récepteurs numériques de parabole. Il s'avère qu'après plus de deux décennies d'hégémonie de la parabole dans les foyers tunisiens, elle demeure encore en tête des produits « numériques » adulés des familles tunisiennes !