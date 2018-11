Tunisie: Une «tension» fondamentalement plaisante

Le constat est là : le championnat est de plus en plus entraîné dans une spirale à multiples facettes: sportive, morale, éthique, humaine. Sa valorisation est si pauvre qu'il ne cesse d'afficher une impuissance certaine, notamment au niveau de la gestion de la plupart de ses clubs, de leurs ressources et de leur évolution. Dans les différentes considérations, individuelles ou collectives, il n'est plus question ou presque de vrai football. Il y a comme un mélange d'idéal et d'imparfait.

On se demande aujourd'hui si le football tunisien n'est pas déjà dans le mur ! On pourrait comprendre ceux qui seront affirmatifs dans leur appréciation, particulièrement à travers les incidents de plus en plus inquiétants d'une journée à l'autre ... Les interrogations ne s'arrêtent pas pour autant là. Il reste à se demander comment le football tunisien peut se développer alors que la situation de beaucoup de clubs est au plus mal !

Nous continuons à croire que le championnat attire encore aujourd'hui, qu'il a encore de l'avenir. Mais il n'attire pas comme avant et comme on aurait pu le souhaiter.

Dans un contexte pareil, il n'y a pas de plus passionnant, de plus traditionnel que certains matches qui sentent si bon la Tunisie du football et qu'on continue quand même à aimer. La confrontation entre l'Espérance et l'Etoile s'est taillé une réputation éternelle et les passionnés sont chaque fois de plus en plus nombreux à aller y expérimenter une ambiance unique qui exprime l'idée d'un sommet traditionnel.

Un EST-ESS n'a pas attendu l'arrivée de certains pour devenir important. Il l'a toujours été. Un match qui parle pour tout le monde. La passion ne date pas d'aujourd'hui : entre l'EST, l'ESS et le football, c'est une vraie histoire d'amour. Les deux équipes ont conquis les cœurs et on vit avec tout ce qui en fait une raison d'être. Une vocation.

A chaque retrouvaille, tout le monde s'emballe et on croit de plus en plus fort au caractère unique de ce duel. Les arguments entretenus donnent à ce match une saveur particulière. Il s'agit d'une rencontre entre deux clubs historiquement rivaux avec des symboles et des joueurs emblématiques.

Que l'un joue pour le titre ou que l'autre se traîne au milieu du tableau, entre le tempéré et le bouillant, le gris et le soleil, la terre et la mer, c'est toujours un moment clé de la saison.

Finalement, chaque championnat dispose de «son» match. Celui que personne n'a envie de rater. EST-ESS attire un peu plus les regards. Les deux équipes sont loin de pouvoir usurper leur nom.

Les supporters « sang et or » et étoilés sont particulièrement sensibles à ce genre d'opposition. Ils construisent une cause qui est celle de défendre les couleurs de leurs clubs. C'est l'assurance de mobiliser un grand nombre de supporters dans une «tension» fondamentalement plaisante. Ici et plus qu'ailleurs, on ressent un peu plus le poids de l'histoire.

Construire une identité, cela passe par l'affirmation, mais aussi la confirmation. Deux qualités qui ont une signification particulière dans le choc de cet après-midi. D'une manière générale, les matchs disputés entre des équipes comme l'EST et l'ESS sont des moments attendus par les supporters parce que le sens du football, ce qui fonde sa popularité, tient aussi à sa version passionnelle et défiante.