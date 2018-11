Tunisie: La diplomatie a ses règles

Du côté officiel, malgré les appels de la société civile pour annuler cette visite, le Prince héritier a été accueilli hier par le président de la République à l'aéroport.

En tant que représentant légal du royaume saoudien, la présidence de la République tunisienne se doit d'accueillir son hôte avec les honneurs qui s'imposent, même s'il ne vient pas à l'invitation du président Caïd Essebsi.

Les raisons de la visite de MBS à Tunis, maintenant, n'ont pas été invoquées. Le plus évident est qu'elles sont suffisamment importantes pour justifier le déplacement du Prince, actuellement le plus controversé de la planète. On peut les deviner, voire extrapoler, il reste que la diplomatie a ses règles et ses exigences que les officiels sont tenus de respecter. Parmi ses règles : être visionnaire, ne pas insulter le futur et composer avec la realpolitik. Les différends se règlent autour d'une table de négociations ou dans le cadre de discussions bilatérales, en aparté, mais jamais en fermant la porte à la figure d'un ennemi ou même d'un allié qui a dévié. La politique change et le monde aussi.

La Tunisie ne peut pas vivre enfermée dans un cocon même si elle y respire l'air revigorant de la révolution. Le pays a des intérêts à défendre au nom de sa survie et une place à préserver dans le concert des nations aujourd'hui confrontées à un chamboulement total de l'ordre mondial. Quant à la société civile, elle joue admirablement son rôle de contrepoids aux abus des gouvernants et des lobbyistes.