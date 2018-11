Tunisie: Une question de mental

De fait, des résultats décevants, un entraîneur limogé après moins de deux mois d'exercice et un BD qui n'arrive pas à attirer l'adhésion et la sympathie d'une frange importante de l'entourage du club, tel est le contexte peu reluisant qui prévaut à l'occasion du sommet de cet après-midi.

Du coup, le tandem Patrick De Wilde-Taoufik Zaaboub s'est trouvé investi d'une mission manifestement compliquée et où il n'a disposé que de 72h pour booster le moral du groupe et apporter les correctifs nécessaires à même de permettre aux coéquipiers de Chikhaoui de réaliser un véritable déclic, de surcroît face au rival espérantiste. Les Etoilés savent pertinemment qu'un résultat positif ramené tout à l'heure de Radès remettra l'équipe sur orbite et lui permettra de négocier la prochaine période, à commencer par le second « classico » de dimanche prochain face au CSS, avec un moral revigoré.

Jmal devra patienter

Volet effectif, le staff technique de « circonstance » composé de De Wilde et Zaaboub devra apporter quelques changements, puisqu'outre l'absence de Aouadhi, suspendu face au CAB, Ammar Jmal, dont le retour était attendu pour l'opposition de cet après-midi,ne sera finalement pas au rendez-vous et ne reprendra sa place que contre le CSS. Marei, lui aussi, a certes repris les entraînements mais il ne devrait pas débuter la rencontre et il sera fort probablement sur le banc. Msakni, pour sa part sorti pour blessure à la 10' face au CAB,sera présent puisque ses bobos au niveau de la cheville se sont avérés sans gravité. A noter que le duo De Wilde-Zaaboub reprendra, d'après nos échos, la formule défensive à 4 au lieu de 3 adoptée par Leekens.