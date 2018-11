Tunisie: Avec quel état d'esprit ?

Très touché d'ailleurs à l'image de ses joueurs et de l'entourage de l'équipe, Dridi s'est efforcé, après ce fameux match que les «Bleus» risquent de perdre sur tapis, de retaper le moral du groupe appelé à oublier vite cette fin houleuse pour se concentrer sur le déplacement difficile à Gabès pour affronter l'ASG lui aussi en mauvaise posture : «Dommage, l'agression du deuxième assistant avant le coup d'envoi de la deuxième période a tout chambardé pour nous priver de goûter enfin à la victoire qui reste à notre portée dans les 45' qui restent», a précisé Dridi, pour qui, ses joueurs ont fourni une bonne première mi-temps malgré le but encaissé.

Toutefois, leur application et surtout leur rage de vaincre auraient pu renverser la vapeur si le match n'avait pas été arrêté... on doit tourner vite la page et penser à notre prochain match face à l'ASG avide de rachat pour espérer se surpasser et de surcroît ramener un résultat positif de Gabès dans une confrontation qui sera ouverte et indécise entre les deux derniers du classement... Ça sera dur mais il faut y croire pour rebondir... »

Retour massif...

Ayant contraint d'aligner une formation décimée face à l'ESM en raison de plusieurs absences de taille, Dridi récupérera tout à l'heure la majorité de ses joueurs qui ont sauté le match de dimanche dernier.

En effet, le retour de Ben Romdhane, Kabbou, Ben Hassine et autres Mosrati et Amri donnera certainement plus de solutions à Dridi qui pourra aligner sa meilleure formation possible avec une allure offensive sans pour autant négliger la couverture derrière. L'arrière-garde sera articulée autour de Jrad qui sera reconduit, le flanc droit sera animé par Arfaoui, préféré à Machmoum. Celui de gauche sera confié à Ben Romdhane, offensif à souhait. L'axe sera formé de Hichri et Zouhir en nette progression. L'entrejeu sera orchestré par Sabbahi, Kacem, Messaïd et Ben Hassine. Quant à l'attaque, elle sera composée de Kabbou et Konaté, appelés tous deux à profiter des espaces pour espérer trouver la faille.

Formation probable :

Jrad, Arfaoui (Mechmoum), Ben Romdhane, Hichri, Zouhir, Sabbahi, Kacem, Messaïd (Chtioui), Ben Hassine Kabbou et Kouaté (El Kont).