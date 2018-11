Tunisie: Sur sa lancée

Il est clair qu'un nouvel état d'esprit est en train de s'installer au sein du club aghlabide depuis l'avènement du coach Ameur Derbal avec un nouveau choix tactique qui commence à se mettre en place assez efficacement, match après match, conférant à l'équipe davantage de solidité défensive.

Les Aghlabides sont appelés à empocher le maximum de points et confirmer leur dernière victoire face à l'USBG. Pour la dernière rencontre à domicile, les Aghlabides se sont montrés appliqués face à leurs hôtes, ce qui a soulagé les supporters. Les camarades de Frioui comptent jouer à fond toutes leurs prochaines rencontres, à commencer par celle de tout à l'heure face à l'ESM, à l'argument respectable, et difficile à manier dans son fief. Et le coach aghlabide Derbal de souligner : « La dernière victoire face à l'USBG a été consommée. Nous avons demandé à nos joueurs de garder les pieds sur terre et de se concentrer. Nous avons des rencontres importantes à négocier avec le même esprit et la même application. Nous espérons redonner plus de confiance aux enfants du club pour briller avec les seniors. Ils possèdent des qualités techniques respectables et sont capables de progresser».

Et à vrai dire, il est temps que les protégés de Derbal continuent à grignoter les points pour rattraper les points gaspillés à Kairouan. Au décompte final, chaque point comptera.

Constance !

Faute de temps, les Aghlabides se sont vite remis au travail pour préparer la rencontre de cet après-midi face à l'ESM. Tout le monde était présent hormis Louay Hamdi pour blessure et le défenseur Alaa Hamdi touché au cours de l'échauffement avant le coup d'envoi du match face à l'USBG. Il gardera le repos quelques jours avant de reprendre avec ses camarades. Le staff technique reconduira les mêmes éléments de la dernière rencontre. Des changements sont probables avec la participation de Zaïdi, Korbi et Salhi. Pour leur part, les Traoré et Zoungou ne figurent plus dans les choix du staff technique ; ils seront libérés au cours du mercato hivernal. Si la Chabiba veut voir son avenir en rose, staff technique et joueurs devront gérer les prochaines rencontres malgré les difficultés.

Formation probable :

Frioui, Rebaï, Layouni, Bacha, Bouchniba, Frioui, Metiri, Meskini, Laâouichi, Sassi, Bouguerra.