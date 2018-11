Tunisie: Se mobiliser contre les vrais fléaux

S'il y a aujourd'hui des complots à combattre, c'est ceux de la spéculation, des marchés parallèles, des lobbies mafieux et des éventuels noyautages des structures de l'Etat souverain.

Le fait de vouloir prendre des raccourcis à l'encontre de l'exercice souverain du mandat populaire démocratique, par le biais d'une fausse alerte «au loup» ne peut faire gagner les prochaines élections mais juste perturber la marche des affaires étrangères du pays et chahuter les actions et les réformes dont les timides résultats doivent être plutôt confirmés et consolidés à tous les niveaux.

La Tunisie attend de nous une sérieuse mise au travail en une mobilisation solidaire sans faille contre tous les déficits, en faveur de l'investissement, de la création d'entreprises, de l'emploi, de la création de richesse, du développement uniforme et équitablement partagé.

Que l'on oublie nos jalousies et nos querelles personnelles, au profit de la promotion de nos couleurs nationales, de la réputation du pays et de sa crédibilité. Que l'on construise et reconstruise ce que nos aînés ont fièrement bâti de zéro.

Pas de se chamailler le gourdin à la main et la haine hors des cœurs, jusqu'à vouloir traîner dans une aventure malsaine une institution militaire glorieuse qui a soutenu notre vaillant peuple dans sa salvatrice colère lors de sa révolution.