Tunisie: Nouveau départ ?

Approche et gestion

Ce faisant, le problème pour Ellili réside dans l'approche et la gestion d'un match à hauts risques. Montrer d'emblée les crocs et contenir les Rwandais dans leur zone dès le début du match, tel est le plan de jeu initial. Bien entendu, il s'agit aussi de ne pas trop laisser d'espaces et d'assurer suffisamment ses arrières.

Cela dit, le CA doit utiliser ses atouts offensifs et imposer quelque peu son ascendant sur un adversaire qui est inconnu dans le football continental. Ellili peut aussi compter sur la forme du gardien Charfi. L'axe central sera conduit par le duo expérimenté Ifa-Jaziri ainsi que Abdi et Belkhiter sur les flancs. L'entrejeu aura une allure offensive avec Ben Yahia, Khelil, Manoubi Haddad et Darragi. L'attaque sera intrépide avec Dhaouadi et Khefifi. Le CA a des atouts à faire valoir, mais la prudence mesurée sera de mise.