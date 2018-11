Sénégal: Congrès d'investiture du candidat de l'Afp, du Ps et de Bss à la présidentielle 2019 - Moustapha Niasse et Tanor Dieng « parrainent » Macky Sall

Le moment est venu, pour ceux qui avaient contesté la décision du Bureau politique de l'Alliance des forces de progrès (AFP) du 10 mars 2014 de soutenir la candidature du président Macky Sall à la prochaine présidentielle, de prouver ce qu'ils valent.

C'est la conviction du Secrétaire général de l'Afp, Moustapha Niasse qui, lors du congrès d'investiture de leur candidat Macky Sall, se dit convaincu du bon choix fait depuis fort longtemps. Venu assister audit congrès, le président Macky Sall a promis de ne jamais oublier ce choix exprimé très tôt.

Les dés semblent jetés pour la présidentielle du 24 février prochain, du côté de la mouvance présidentielle, ou plus précisément de l'Alliance des forces de progrès (Afp).

En tout cas, le Secrétaire général dudit parti, Moustapha Niasse pense qu'il est temps pour le peuple de juger le choix que le parti a fait depuis 2014 contre la dissidence des ex-camarades du parti.

Lors du congrès d'investiture de leur candidat hier, mardi 27 novembre, Moustapha Niasse a semblé jeter des piques à Malick Gakou et compagnie qui avaient contesté la décision prise par le Bureau politique du 10 mars 2014.

Il a ainsi indiqué à «ceux qui avaient refusé de suivre l'Afp dans sa décision d'accompagner le président Macky Sall, maintenant il est venu le moment de faire leur preuve. S'ils sont vraiment capables, ils n'ont qu'à le prouver maintenant».

Pour sa part, il a fait un rappel historique du choix que le parti avait pris. Dans le discours distribué à la presse, il indiquera que l'Afp est fière de se «remémorer cette décision lucide, ancrée dans le sens de l'histoire».

Mieux, le président Niasse se réjouit que, depuis lors, «d'autres nous ont rejoints, parce que nous avons tous compris aujourd'hui l'opportunité du choix du président Macky Sall, de son profil, son rapport aux valeurs et, naturellement, de par son bilan indéniable, qui touche non seulement les pores de la société, mais a transfiguré notre pays». Le patron des progressistes qui assume pleinement le choix qui a été fait depuis fort longtemps par son parti, se dit sûr que «nous avons le meilleur candidat». «Ceci est incontestable», martèle-t-il.

Saluant, par ailleurs, le compagnonnage de l'Afp, ou encore de la sous-coalition Benno Siggil Senegaal (Bss) dans la coalition Bennoo Bokk Yaakaar (Bby), le président de l'Assemblée nationale n'a pas manqué d'inviter ses camarades de parti à se battre pour ce qui leur revient. Pour lui, il n'est pas question que quelqu'un d'autre vienne profiter du fruit de leur travail.

Pour ce faire, il a invité les uns et les autres à mettre la main à la pâte pour pouvoir réclamer quoi que ce soit. Aux jeunes du parti, la deuxième personnalité de l'État a demandé de se lever pour prendre les rênes du parti.

A son avis, la jeunesse de son parti s'est bien formée au sein de ladite formation politique et qu'il était temps qu'elle prenne la relève. Il a, en outre, assuré la réélection du président Macky Sall, dès le premier tour, au soir du 24 février prochain.

LE PRÉSIDENT MACKY SALL A MOUSTAPHA NIASSE ET COMPAGNIE : «Je n'oublierai jamais que l'Afp a très tôt entériné la candidature unique de Bby»

Accueilli en pompe par les militants et sympathisants de l'Afp, lors du congrès d'investiture de sa candidature à la prochaine présidentielle, le chef de l'État Macky Sall a tenu à faire part de sa gratitude à l'endroit du premier parti de la coalition Bennoo Bokk Yaakaar à avoir pris position en sa faveur, très tôt.

A son aîné et proche collaborateur Moustapha Niasse, le président Sall a fait savoir que ladite décision restera à jamais gravée en lui. Il déclare ainsi : «je n'oublierai jamais que l'Afp a très tôt entériné l'idée d'une candidature unique de la grande coalition Bennoo Bokk Yaakaar».

Mieux, se réjouissant de l'engagement pris très tôt, Macky Sall a magnifié le fait que Niasse et compagnie aient «bravé les intérêts particuliers de partis pour engager les forces démocratiques, républicains et progressistes dans la voie de l'unité, de la convergence et de la tolérance». Par conséquent, il n'a pas tari d'éloges au président de l'hémicycle.

C'est ainsi qu'il a fait savoir que c'est dans l'unité et la cohésion que la mouvance présidentielle continuera à avoir d'autres victoires, comme ce fut le cas depuis 2012 dans les batailles sociales, économiques et politiques. Il a invité Macky Sall par conséquent, au nom de l'Apr et de Bby, d'être le candidat de Bss et de Bby.

POUR LE SECOND MANDAT DU PRESIDENT MACKY SALL : L'Afp suggère la consolidation de la réforme du climat des affaires

L'Alliance des forces de progrès (Afp) qui a investi son candidat à la prochaine élection, semble se projeter déjà dans le second mandat du chef de l'Etat, Macky Sall. Hier, lors du Congrès d'investiture, Moustapha Niasse et ses camarades, dans leur résolution, ont fait un certain nombre de suggestions au président, dont la consolidation de la réforme du climat des affaires.

Dans la résolution finale lue en présence du chef de l'Etat, Macky Sall, le Secrétaire général de l'Afp, Moustapha Niasse, et ses camarades de parti ont fait un certain nombre de suggestions à leur candidat qu'ils ont promis d'élire dès le premier tour, au soir du 24 février prochain.

Les Progressistes ont ainsi suggéré à Macky Sall, dans le but d'attirer plus d'investissements directs, de consolider «la réforme du climat des affaires» et «d'améliorer la compétitivité du Sénégal et sa croissance». Pour cause, le président de l'Assemblée nationale et compagnie estiment qu'il faut améliorer le classement Doing Business de la Banque mondiale.

Cela, «au regard des perspectives économiques qui se présentent avec la découverte du gaz et du pétrole», argumentent-ils.

Les secteurs-cibles, comme le fait constater ledit rapport, concernent en fait les difficultés liées au transfert de la propriété foncière, au recouvrement des impôts du segment informel de l'économie, à la protection des investisseurs nationaux et étrangers et à l'exécution effective des contrats.

Dans un tout autre registre, à savoir la deuxième phase du Pse, la Convention de l'Afp conseille, tout en misant sur les acquis du Pudc et de tous les programmes dont l'urgence économique et sociale est déclarée, «d'explorer toutes les potentialités et opportunités confirmées au Sénégal pour la promotion d'une large gamme, de promouvoir l'environnement industriel avec des réformes relatives, notamment, à l'environnement des affaires, l'énergie, l'accès au crédit des Petites et moyennes entreprises (Pme) et industries (Pmi) et le soutien du patronat national».

Ils n'ont pas manqué de suggérer aussi l'accroissement des ressources financières allouées à la recherche fondamentale, à la recherche appliquée et au développement expérimental. Ils ont en outre, dans leur résolution finale, demandé l'adaptation des politiques publiques portant sur l'emploi des jeunes à la formation professionnelle.

MACKY SALL LORS DE SON INVESTITURE CHEZ LES SOCIALISTES : «Une victoire dès le 1er tour de l'élection, nous en avons toutes les capacités... »

La maison du Parti socialiste était «vert » de monde hier, matin à l'occasion de la cérémonie d'investiture du candidat à sa propre succession. Une manifestation rehaussée par la présence du chef de l'Etat lui-même venu présider la séance.

Macky Sall qui a loué les qualités de meneur d'homme de Ousmane Tanor Dieng, secrétaire général du parti socialiste, est aussi revenu sur le sens de la coalition «Benno Bokk Yaakar».

Le président Sall a fini par galvaniser les troupes pour une victoire au 1er tour de la présidentielle, arguant qu'ils en avaient toutes les capacités.

Pour la première fois dans l'histoire le parti fondé par Léopold Sédar Senghor a désigné un candidat qui n'est pas issu de ses rangs.